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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ткаченко рассказал об интересе итальянского клуба к защитникам «Спартака» и «Динамо»

    Футбольный агент Герман Ткаченко порассуждал о проблеме трудоустройства российских игроков в Европе.

    – Нет никого, кто чаще вас говорил бы об отмене нашего футбола на Западе. Почему так?

    – Будем честны: и до февраля 2022-го в Европе не очень часто говорили о российских футболистах. Где-то с апреля я столкнулся с разговорами в духе «Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен».

    Недавно разговаривал с руководителем одного из итальянских клубов, он назвал трех интересных игроков из РПЛ, упор был сделан на игроков обороны, среди них – Саба Сазонов и Руслан Литвинов.

    Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто. А вот про Литвинова этот клуб сказал всего лишь два слова: «No chance».

    Возможно, это связано с тем, что его владелец – американец.

    • В октябре сообщалось, что Сазоновым интересовался «Лацио».

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 11 марта, 09:18

      Литвинов больше полузащитник. Игрок перспективный, заметно прибавляет в мастерстве. Жаль будет если уйдет из Спартака. Сейчас правда все переходы в зарубежные клубы практически закрыты.

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      Рейтинг: +3065

      fakeid 10 марта, 17:02

      литвинов? серьёзно? ахах

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