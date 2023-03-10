Ткаченко рассказал об интересе итальянского клуба к защитникам «Спартака» и «Динамо»

Футбольный агент Герман Ткаченко порассуждал о проблеме трудоустройства российских игроков в Европе.

– Нет никого, кто чаще вас говорил бы об отмене нашего футбола на Западе. Почему так?

– Будем честны: и до февраля 2022-го в Европе не очень часто говорили о российских футболистах. Где-то с апреля я столкнулся с разговорами в духе «Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен».

Недавно разговаривал с руководителем одного из итальянских клубов, он назвал трех интересных игроков из РПЛ, упор был сделан на игроков обороны, среди них – Саба Сазонов и Руслан Литвинов.

Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто. А вот про Литвинова этот клуб сказал всего лишь два слова: «No chance».

Возможно, это связано с тем, что его владелец – американец.

В октябре сообщалось, что Сазоновым интересовался «Лацио».

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