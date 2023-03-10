В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что армянский клуб может стать промежуточным звеном для трансфера хавбека сборной России в «Челси».

«Урарту» заинтересован в переходе Захаряна для дальнейшей продажи в «Челси»? У меня нет никакой информации по этому вопросу», – сказал Гунько.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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