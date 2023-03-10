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    В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна для его перепродажи в «Челси»

    Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что армянский клуб может стать промежуточным звеном для трансфера хавбека сборной России в «Челси».

    «Урарту» заинтересован в переходе Захаряна для дальнейшей продажи в «Челси»? У меня нет никакой информации по этому вопросу», – сказал Гунько.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2023 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 10 марта, 19:34

      устали от его пристройки теперь через Гондурас в Китай

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