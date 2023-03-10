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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»

    Агент Герман Ткаченко рассказал, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в Европе.

    – Все знают о предложении «Челси» по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону – например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца.

    Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в «Челси» тоже могли посчитать за обход санкций.

    Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в «Реал Сосьедад» и Баринова в «Валенсию» если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига.

    – Почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен – переправить эти деньги в «Динамо»?

    – Тогда «Челси» должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. «Челси» посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

    Поэтому выход для Захаряна – продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и «Динамо» должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен – мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю.

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 12:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 10 марта, 16:25

      Много раз говорил Набалдян сейчас не должен даже в основе Динамо играть, просто никчёмка, о каком Челси тут идет речь, пора в армению и там закрепиться в какой ни будь команде и все хватит его продавать

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 10 марта, 14:21

      Ну, бл*дь, писали же не было никакого предложения Челси по хитрож***му армянину. Всё это выдумки агентов.

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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 14:07

      Если действовать согласно этой схеме, Динамо ничего не получит.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 13:21

      Во первых Челси в курсе, что какой то агентик воду мутит, во вторых с такой игрой он нафиг им не сдался и в третьих спросят в Челси, а кто такой вообще Захарян? Гыгыгы

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 13:09

      Хватит уже херню нести не перейдет он и по последним играм за Динамо видно, что становится мешком

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 13:02

      Если Динамо заплатит Челси 100 миллионов евро, то Челси возьмет Захаряна. Других вариантов нет!...)))

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      Рейтинг: +912

      Таврида 10 марта, 12:41

      Крутую схему придумал агент. Динамо за "добрую волю", то есть задарма, продает Захаряна в Урарту (им же 15 лямов платить не надо?), а потом армяне уже за полную цену пихают его в Челси и Ткаченко получает свои комиссионные миллионы. Все в шоколаде, даже левые халявщики из Армении, и только само Динамо солёного посасывает...

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 10 марта, 12:23

      Он может оказаться не в Европе, а только в жопе.

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