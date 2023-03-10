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  • Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»

Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»

10 марта 2023, 12:14
4

Агент Герман Ткаченко рассказал, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в Европе.

– Все знают о предложении «Челси» по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону – например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца.

Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в «Челси» тоже могли посчитать за обход санкций.

Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в «Реал Сосьедад» и Баринова в «Валенсию» если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига.

– Почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен – переправить эти деньги в «Динамо»?

– Тогда «Челси» должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. «Челси» посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

Поэтому выход для Захаряна – продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и «Динамо» должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен – мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1678440235
Он может оказаться не в Европе, а только в жопе.
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Таврида
1678441307
Крутую схему придумал агент. Динамо за "добрую волю", то есть задарма, продает Захаряна в Урарту (им же 15 лямов платить не надо?), а потом армяне уже за полную цену пихают его в Челси и Ткаченко получает свои комиссионные миллионы. Все в шоколаде, даже левые халявщики из Армении, и только само Динамо солёного посасывает...
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Skull_Boy
1678442956
Хватит уже херню нести не перейдет он и по последним играм за Динамо видно, что становится мешком
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zigbert
1678446447
Если действовать согласно этой схеме, Динамо ничего не получит.
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