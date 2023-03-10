Ткаченко раскрыл схему, по которой Захарян может перейти из «Динамо» в «Челси»

Агент Герман Ткаченко рассказал, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в Европе.

– Все знают о предложении «Челси» по Захаряну. Давай расставим точки над i. Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону – например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца.

Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в «Челси» тоже могли посчитать за обход санкций.

Это регуляторные ограничения, а переход того же Захаряна в «Реал Сосьедад» и Баринова в «Валенсию» если не ветировала, то не рекомендовала Ла Лига.

– Почему «Челси» не может выплатить Захаряну сумму трансфера, а Арсен – переправить эти деньги в «Динамо»?

– Тогда «Челси» должен был бы еще покрыть 42% подоходного налога на 15 миллионов евро. Это был бы личный доход Захаряна. «Челси» посчитал, что это перебор. Ну и теоретически снова мог возникнуть вопрос об обходе санкций.

Поэтому выход для Захаряна – продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и «Динамо» должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен – мы знаем, что «Урарту» заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю.

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