В «Ювентусе» рассказали, как клуб наказал Погба за нарушение дисциплины

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал, как клуб наказал полузащитника Поля Погба за опоздание на командное собрание перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом».

«Он опоздал, а игроки, особенно те, которые играют важную роль, должны соблюдать правила. Не включить его в заявку команды и оштрафовать было правильным решением», – сказал Кальво.

Погба пропустил матч с «Фрайбургом».

Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.

Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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