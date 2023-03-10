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    Какой вы футболист?

    В «Ювентусе» рассказали, как клуб наказал Погба за нарушение дисциплины

    Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал, как клуб наказал полузащитника Поля Погба за опоздание на командное собрание перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом».

    «Он опоздал, а игроки, особенно те, которые играют важную роль, должны соблюдать правила. Не включить его в заявку команды и оштрафовать было правильным решением», – сказал Кальво.

    • Погба пропустил матч с «Фрайбургом».
    • Погба провел всего 2 матча за «Ювентус» после перехода минувшим летом.
    • Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sky Sport

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    10.03.2023 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 14:12

      Игрок талантливый но как всегда проблемы с дисциплиной. Здесь руководство Ювентуса поступило правильно.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > zigbert 10 марта, 19:25

      На кой Юве вообще этот Погба, пахать на поле не любит вообще, глядя на него и остальные начинают играть спустя рукава. Хороший пример в МЮ! Как только сплавили Криша в Африку, игра стабильно начала налаживаться. Последний матч в еврокубках, играли как в свои лучшие сезоны.

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      Рейтинг: +100921

      zigbert > serglider 10 марта, 21:44

      Характер конечно у него не сахар но все же Погба достаточно креативный игрок. Время покажет как он проявит себя в Ювентусе, тем более он играл здесь раньше.

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