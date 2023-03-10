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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент рассказал, почему клубы боятся назначать Семина главным тренером

    Агент Яков Гершензон высказался о будущем экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    «Сeмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре.

    У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него всe хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего.

    Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — сказал Гершензон.

    • Семину 75 лет.
    • «Ростов» – его последнее место работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2023 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 11:45

      В последнее время у него проскакивали мягко говоря сомнительные высказывания. Что заставляет усомниться в его рассудке. Возможно возраст берёт своё.

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      Рейтинг: +10

      FaTeK 1945 10 марта, 10:07

      ... Уважаю Палыча!!! Болельщик РУБИНа.

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      Рейтинг: +3064

      fakeid 10 марта, 10:01

      так он крякнуть может в любой момент. в его возрасте нужно уже сидеть вместе с романцевым на даче, ловить карасей в пруду и читать советский спорт (кстати, не рекомендую). ну и ещё клубы, очевидно, боятся, что у него советская школа, которая сейчас не годится никак, всем нужны гвардиолы. как-то так.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > fakeid 10 марта, 10:59

      Что за бред про советские шклоы и "гвардиол"? Где вы это прочитали??? Всем нужны ПОБЕДЫ в играх и титулы. И больше ничего!

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