Агент рассказал, почему клубы боятся назначать Семина главным тренером

В последнее время у него проскакивали мягко говоря сомнительные высказывания. Что заставляет усомниться в его рассудке. Возможно возраст берёт своё.
Агент Яков Гершензон высказался о будущем экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.
«Сeмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре.
У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него всe хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего.
Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — сказал Гершензон.
- Семину 75 лет.
- «Ростов» – его последнее место работы.
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