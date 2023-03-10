Агент рассказал, почему клубы боятся назначать Семина главным тренером

Агент Яков Гершензон высказался о будущем экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Сeмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре.

У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него всe хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего.

Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — сказал Гершензон.

Семину 75 лет.

«Ростов» – его последнее место работы.

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