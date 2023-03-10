Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг отреагировал на победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были побеждать 3:0, но допустили ошибку и закончили 1:1.

Отношение к делу было отличным. Мы хорошо работали с мячом, здорово менялись и делали забегания за спины защитникам. Мы создали много моментов.

Здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер», – сказал тен Хаг.

Ответная встреча в Испании состоится через неделю – 16 марта.

«МЮ» не проигрывает дома 21 матч подряд – 19 побед, 2 ничьи.

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