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    Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг отреагировал на победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были побеждать 3:0, но допустили ошибку и закончили 1:1.

    Отношение к делу было отличным. Мы хорошо работали с мячом, здорово менялись и делали забегания за спины защитникам. Мы создали много моментов.

    Здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер», – сказал тен Хаг.

    • Ответная встреча в Испании состоится через неделю – 16 марта.
    • «МЮ» не проигрывает дома 21 матч подряд – 19 побед, 2 ничьи.

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    Источник: BBC

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    10.03.2023 07:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 10 марта, 19:21

      С победой! Но ЯйцегОЛОВЫЙ не для МЮ!

      0
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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 10 марта, 12:14

      Какой счет 4-1 с победой или 0 -7 поражение с обидой считать в конце ? Конечно 0-7. 1-7 отстаёт

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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 09:34

      Можно сказать что реабилитировались за то досадное поражение.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > zigbert 10 марта, 10:21

      Я б так не сказал, все же поражение 0-7 гораздо обиднее, чем радость от победы над бетисом

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      Рейтинг: +100921

      zigbert > BlackMurder 10 марта, 13:47

      Согласен но после таких поражений не каждая команда может прийти в себя. Ее может начать лихорадить, пойдут поражения. Психологически трудно снова обрести уверенность. В этот момент и нужны победы, пусть не такие и крупные.

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      Рейтинг: +130

      Not angry fan > BlackMurder 10 марта, 22:47

      Поражение от Ливера не будет иметь особых последствий для МЮ, кроме как обиды на некоторое время. Победа же в Лиге Лузеров, то бишь, Лиге Европы, наоборот окрыляет, давая, практически, гарантированный выход в следующий тур. Учитывая надежды команды и её сторонников на возможные успехи в этом сезоне, навряд ли поражение от Ливера отодвинет МЮ от чемпионства в лиге, они его и так не добудут, зуб даю! А вот ЛЕ выиграть вполне по силам. Я так думаю!

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