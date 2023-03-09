Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Бетис»: 1/8 финала Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» и «Бетис» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Уверен в победе «МЮ»? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру

    Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

    Команды играли друг с другом один раз в истории: «Бетис» выиграл со счетом 1:0 в товарищеском матче летом 2022 года.

    • Игра состоится в четверг, 9 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «МЮ» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,45. На ничью дают 5,00. На выигрыш гостей можно поставить за 7,30.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11