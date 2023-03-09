«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Команды играли друг с другом один раз в истории: «Бетис» выиграл со счетом 1:0 в товарищеском матче летом 2022 года.

Игра состоится в четверг, 9 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«МЮ» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,45. На ничью дают 5,00. На выигрыш гостей можно поставить за 7,30.