«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Команды играли друг с другом один раз в истории: «Бетис» выиграл со счетом 1:0 в товарищеском матче летом 2022 года.
- Игра состоится в четверг, 9 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
«МЮ» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,45. На ничью дают 5,00. На выигрыш гостей можно поставить за 7,30.
Источник: «Бомбардир»