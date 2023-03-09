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    Какой вы футболист?

    Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.

    «Есть очный матч, и если «Спартак» выиграет его, то отставание сократится до 5 очков. «Зенит» вполне может еще потерять очки, чего не может позволить себе «Спартак».

    Если красно-белые не будут терять очки, могут побороться за чемпионство. Команда, претендующая на чемпионство, не должна терять очки дома с «Уралом». Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци.

    • «Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков.
    • 7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 16:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6144

      rash1959 9 марта, 19:27

      Эй, камоц, так и забили больше двух. Суть в том что не засчитывают сколько забили. "единственное условие" это судить всех ровно.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > rash1959 9 марта, 21:10

      Просто нужно тренировать и дальние удары, и штрафные, и угловые... Да и пенальти бить четко!

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:35

      Условие такое: чем больше матчей продует, тем быстрее станет!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 9 марта, 17:18

      "Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци." - так мы и забили 3 !!! (((, а вот пропускать надо было меньше - факт ...

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 17:08

      Единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне, это снятие Зенита с чемпионата России...

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Cleaner 9 марта, 21:12

      Или как у Юве, в Италии, снять 15 очков)))

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      Рейтинг: +49

      Bomjipidary 9 марта, 17:08

      100% бмж 6го мая будут кричать, что Спартак драться опять будет. Наши русские **** не могут это терпеть. Лучше бананами

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 17:01

      Бла, бла, бла. 6 место не за горами. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17581

      NewLife 9 марта, 16:27

      "Арбитр — всего лишь отговорка"
      Тебе аплодирует вся немытая тусовка. Усилением для Спартака будет заткнуть тебе рот, предатель.

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