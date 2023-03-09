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  • Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне

Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне

9 марта 2023, 16:09
7

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Есть очный матч, и если «Спартак» выиграет его, то отставание сократится до 5 очков. «Зенит» вполне может еще потерять очки, чего не может позволить себе «Спартак».

Если красно-белые не будут терять очки, могут побороться за чемпионство. Команда, претендующая на чемпионство, не должна терять очки дома с «Уралом». Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци.

  • «Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков.
  • 7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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NewLife
1678368431
"Арбитр — всего лишь отговорка" Тебе аплодирует вся немытая тусовка. Усилением для Спартака будет заткнуть тебе рот, предатель.
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Bomjipidary
1678370884
100% бмж 6го мая будут кричать, что Спартак драться опять будет. Наши русские **** не могут это терпеть. Лучше бананами
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VVM1964
1678371490
"Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци." - так мы и забили 3 !!! (((, а вот пропускать надо было меньше - факт ...
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paracetamol
1678372517
Условие такое: чем больше матчей продует, тем быстрее станет!
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rash1959
1678379222
Эй, камоц, так и забили больше двух. Суть в том что не засчитывают сколько забили. "единственное условие" это судить всех ровно.
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