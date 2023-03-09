Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы московского клуба выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Есть очный матч, и если «Спартак» выиграет его, то отставание сократится до 5 очков. «Зенит» вполне может еще потерять очки, чего не может позволить себе «Спартак».

Если красно-белые не будут терять очки, могут побороться за чемпионство. Команда, претендующая на чемпионство, не должна терять очки дома с «Уралом». Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци.

«Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков.

7 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге.

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