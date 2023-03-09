Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарский назвал соперника, после матчей с которым у него всегда микротравмы: «Жестко играют»

Писарский назвал соперника, после матчей с которым у него всегда микротравмы: «Жестко играют»

9 марта 2023, 15:35
4

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своей травме, полученной в матче с «Динамо».

«В первом матче я получил в икроножную мышцу, из-за чего заменился. Перед второй игрой толком не тренировался и выходил на неe не особо готовым. Во второй встрече я получил по этой же икре.

Из-за этого я вышел в третьей игре на замену. Но хуже не стало, состояние только улучшается. Думаю, к ЦСКА подойду в полном порядке.

Не чувствую ли я, что против меня стали действовать целенаправленно жeстче? Многие комментаторы говорят, что знают, как «Динамо» играет со мной. Ещe когда я за «Оренбург» играл, постоянно после матчей с «Динамо» у меня возникали какие-то микротравмы, очень жeстко играют защитники. Но я думаю, это совпадение.

Только время покажет, готовятся ли так под меня или это просто совпадение», – рассказал Писарский.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги 1
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Писарский Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1678365721
да, динамо еще те костоломы..
Ответить
Рыло свина
1678367303
мусорские костоломы!
Ответить
paracetamol
1678372585
В ЦСКЕ тебе еще наклепают!
Ответить
GreyDM
1678384631
У нас один костолом, и тот грузин, выращенный в Питере))) Почти все пенали в наши ворота от него.
Ответить
Главные новости
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
3
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
6
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
5
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Все новости
Все новости
Пономарев тремя словами описал ничью ЦСКА с «Рубином»
18:25
Экс-арбитр Федотов отреагировал на жалобы «Зенита» на судейство
17:29
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
7
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
13
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
3
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
5
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
16
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
9
В «Динамо» объяснили проблемы с подписанием новых игроков в Россию
13:35
1
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
15
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
3
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
5
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
10
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
5
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
6
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+