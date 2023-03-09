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    Какой вы футболист?

    Писарский назвал соперника, после матчей с которым у него всегда микротравмы: «Жестко играют»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своей травме, полученной в матче с «Динамо».

    «В первом матче я получил в икроножную мышцу, из-за чего заменился. Перед второй игрой толком не тренировался и выходил на неe не особо готовым. Во второй встрече я получил по этой же икре.

    Из-за этого я вышел в третьей игре на замену. Но хуже не стало, состояние только улучшается. Думаю, к ЦСКА подойду в полном порядке.

    Не чувствую ли я, что против меня стали действовать целенаправленно жeстче? Многие комментаторы говорят, что знают, как «Динамо» играет со мной. Ещe когда я за «Оренбург» играл, постоянно после матчей с «Динамо» у меня возникали какие-то микротравмы, очень жeстко играют защитники. Но я думаю, это совпадение.

    Только время покажет, готовятся ли так под меня или это просто совпадение», – рассказал Писарский.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 15:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1450

      GreyDM 9 марта, 20:57

      У нас один костолом, и тот грузин, выращенный в Питере))) Почти все пенали в наши ворота от него.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:36

      В ЦСКЕ тебе еще наклепают!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 16:08

      мусорские костоломы!

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      Рейтинг: +11331

      alp 9 марта, 15:42

      да, динамо еще те костоломы..

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