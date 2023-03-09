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    Петржела: «У «Зенита» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил неудачные выступления клуба из Петербурга в еврокубках.

    «Все мы знаем, как неудачно выступал «Зенит» в еврокубках. Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время.

    Лучшие команды по качеству игры находятся выше по сравнению с «Зенитом». У «сине-бело-голубых» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать на международной арене», — сказал Петржела.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 19:04

      Заткните злобного чеха!

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      Рейтинг: +2866

      nemolod 9 марта, 17:52

      Качество игры зависит от уровня мастерства!

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 9 марта, 17:03

      В еврокубках просто нет мешковых, дюковых, миллеров и им подобных.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 15:17

      Как Зениту хорошо можно было выступать, если готовится не с кем в российском слабом чемпионате? Ну как скажите выступать с условной Баварией, если накануне играли со слабенькой командой навроде Спартака? Гыгыгы

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      Рейтинг: +1206

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 17:22

      Вот ты с палкой в голове, а Великий клуб Спартак, спокойно обыгрывает чемпиона италии и его за это отстраняют от игр, а помойка не выходит из группы а с палкой в голове что то там блеет, ну оно и понятно помойка и БОМ..жат..НИК одним слово бледно голубенькие

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 9 марта, 14:10

      Ресурс есть. Но как-то не получалось им правильно распорядиться. Сейчас тема уже не актуальна

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