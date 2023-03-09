Петржела: «У «Зенита» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил неудачные выступления клуба из Петербурга в еврокубках.

«Все мы знаем, как неудачно выступал «Зенит» в еврокубках. Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время.

Лучшие команды по качеству игры находятся выше по сравнению с «Зенитом». У «сине-бело-голубых» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать на международной арене», — сказал Петржела.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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