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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»

    Защитника сборной России и «Локомотива» Алина Мягкова рассказала, как совмещала в США учебу и игру в футбол за «Сиракьюз».

    «В последнем семестре учeбы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично». Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

    В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но думаю, скоро мы придeм к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», – сказала Мягкова в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • 24-летняя уроженка Липецка провела 12 матчей за сборную России, забила гол.
    • В 2019-2020 годах Мягкову взял в аренду американский «Сиракьюз».
    • В 2022 году защитница была в итальянской «Вероне».

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 22:34

      Тебе скажут, раком нагнись.
      :)))

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Питерский князь 8 марта, 23:04

      Ты на опыте что ли?

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 8 марта, 23:29

      Ну - и ... ))) Я конечно не лезу в ваши семейные интимные подробности, но для нормальных людей - пока не вижу проблем -...
      Ну если конечно у вас такая пуританская семья и для вас это не приемлемо и только "миссионерская" поза и секс исключительно для рождения детей для вас основа, то - да, ваш выбор !!! )))

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