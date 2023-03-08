Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»

Защитника сборной России и «Локомотива» Алина Мягкова рассказала, как совмещала в США учебу и игру в футбол за «Сиракьюз».

«В последнем семестре учeбы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично». Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но думаю, скоро мы придeм к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», – сказала Мягкова в эфире телеканала «Матч Премьер».

24-летняя уроженка Липецка провела 12 матчей за сборную России, забила гол.

В 2019-2020 годах Мягкову взял в аренду американский «Сиракьюз».

В 2022 году защитница была в итальянской «Вероне».

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