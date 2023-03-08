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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Было весело». Футболистка сборной России рассказала, что ее впечатлило в работе патологоанатомом

    Защитница «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова рассказала об опыте работы в морге.

    «Я неделю работала в морге, мыла полы. И людей резала – у меня был предмет в университете патоанатомия.

    Мы резали тела, взвешивали органы, устанавливали причины смерти. Было весело. Что впечатлило? Ты видишь человека, который поступает в приемное отделение больницы. Пришел сам. На следующий день ты его вскрываешь. Этот миг меня впечатлил», – сказала Мягкова.

    • 24-летняя уроженка Липецка провела 12 матчей за сборную России, забила гол.
    • В 2019-2020 годах Мягкову взял в аренду американский «Сиракьюз».
    • В 2022 году защитница была в итальянской «Вероне».

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    08.03.2023 16:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 18:20

      В этом вся суть страховой российской медицины! Назначая лечение ушлепок в белом халате, заботится не о здоровье пациента, а уложиться в норматив времени в 5 минут, который отводит ему минздрав для установления диагноза и назначении лечения. Главное потом успеть забежать к паталогоанатому и сляпать эпикрис так, что бы причина смерти не расходилась с ранее поставленным диагнозом. Смеееешно... пока тебя, мразь, это не коснулось.

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 8 марта, 18:13

      Маньячка какая-та

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      Рейтинг: +743

      Азбука 8 марта, 17:10

      Ухохоталась....

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 16:11

      Дура.

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