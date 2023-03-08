«Было весело». Футболистка сборной России рассказала, что ее впечатлило в работе патологоанатомом

Защитница «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова рассказала об опыте работы в морге.

«Я неделю работала в морге, мыла полы. И людей резала – у меня был предмет в университете патоанатомия.

Мы резали тела, взвешивали органы, устанавливали причины смерти. Было весело. Что впечатлило? Ты видишь человека, который поступает в приемное отделение больницы. Пришел сам. На следующий день ты его вскрываешь. Этот миг меня впечатлил», – сказала Мягкова.

24-летняя уроженка Липецка провела 12 матчей за сборную России, забила гол.

В 2019-2020 годах Мягкову взял в аренду американский «Сиракьюз».

В 2022 году защитница была в итальянской «Вероне».

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