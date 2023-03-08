«Было весело». Футболистка сборной России рассказала, что ее впечатлило в работе патологоанатомом

В этом вся суть страховой российской медицины! Назначая лечение ушлепок в белом халате, заботится не о здоровье пациента, а уложиться в норматив времени в 5 минут, который отводит ему минздрав для установления диагноза и назначении лечения. Главное потом успеть забежать к паталогоанатому и сляпать эпикрис так, что бы причина смерти не расходилась с ранее поставленным диагнозом. Смеееешно... пока тебя, мразь, это не коснулось.
Защитница «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова рассказала об опыте работы в морге.
«Я неделю работала в морге, мыла полы. И людей резала – у меня был предмет в университете патоанатомия.
Мы резали тела, взвешивали органы, устанавливали причины смерти. Было весело. Что впечатлило? Ты видишь человека, который поступает в приемное отделение больницы. Пришел сам. На следующий день ты его вскрываешь. Этот миг меня впечатлил», – сказала Мягкова.
- 24-летняя уроженка Липецка провела 12 матчей за сборную России, забила гол.
- В 2019-2020 годах Мягкову взял в аренду американский «Сиракьюз».
- В 2022 году защитница была в итальянской «Вероне».
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