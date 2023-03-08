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Угадайте клуб по животному с логотипа

8 марта 2023, 17:35
10

У каждого футбольного клуба есть свой символ, который часто появляется на лого. У кого-то это историческая личность: например, Васко да Гама у одноименного бразильского клуба. У кого-то это транспортное средство: поезд у «Локомотива», корабль у «Манчестер Сити». Но чаще всего клубы выбирают животных как свои символы и размещают их на логотипе.

В новом тесте «Бомбардир» предлагает вам узнать футбольный клуб по животному с его логотипа.

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Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?

Фото: Keystone Press Agency, dpa, imagebroker.com/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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Комментарии (10)
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Bozigit
1678269429
Лошадку тоже можно было добавить)
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GoldPlayFIFARus9
1678281335
Конкурс интересный. Но почему-то на дельфине Соболева не засчитало(((
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GoldPlayFIFARus9
1678281634
И ещё у многих клубов дублируются животные. К примеру на волке писал Вулверхемптон, на летучих мышах Леванте. С птицей я вообще не понял что за птица, подумал мб орёл написал Бенфику, можно было бы более чёткую картинку прикрепить, ну и т.п... Не вспомнил Лилль, Пескару и Суонси. Зато Салернитану слёту написал))
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_Marqella_
1678283674
да, не удачный тест...
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GreyDM
1678290661
мимо : пескара, салернитана, лилль и халл
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Great Tartaria
1678309011
тигр это луч энергия
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Alex Y
1678519442
7 из 10)))
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