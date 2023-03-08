Угадайте клуб по животному с логотипа

У каждого футбольного клуба есть свой символ, который часто появляется на лого. У кого-то это историческая личность: например, Васко да Гама у одноименного бразильского клуба. У кого-то это транспортное средство: поезд у «Локомотива», корабль у «Манчестер Сити». Но чаще всего клубы выбирают животных как свои символы и размещают их на логотипе.

В новом тесте «Бомбардир» предлагает вам узнать футбольный клуб по животному с его логотипа.

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Фото: Keystone Press Agency, dpa, imagebroker.com/Global Look Press