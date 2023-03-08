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    Угадайте клуб по животному с логотипа

    У каждого футбольного клуба есть свой символ, который часто появляется на лого. У кого-то это историческая личность: например, Васко да Гама у одноименного бразильского клуба. У кого-то это транспортное средство: поезд у «Локомотива», корабль у «Манчестер Сити». Но чаще всего клубы выбирают животных как свои символы и размещают их на логотипе.

    В новом тесте «Бомбардир» предлагает вам узнать футбольный клуб по животному с его логотипа.

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    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?

    Фото: Keystone Press Agency, dpa, imagebroker.com/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    08.03.2023 17:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1766

      Alex Y 11 марта, 10:24

      7 из 10)))

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      Рейтинг: +455

      Great Tartaria 8 марта, 23:56

      тигр это луч энергия

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      Рейтинг: +1450

      GreyDM 8 марта, 18:51

      мимо : пескара, салернитана, лилль и халл

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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 8 марта, 16:54

      да, не удачный тест...

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 8 марта, 16:20

      И ещё у многих клубов дублируются животные. К примеру на волке писал Вулверхемптон, на летучих мышах Леванте. С птицей я вообще не понял что за птица, подумал мб орёл написал Бенфику, можно было бы более чёткую картинку прикрепить, ну и т.п...

      Не вспомнил Лилль, Пескару и Суонси. Зато Салернитану слёту написал))

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      Рейтинг: +455

      Great Tartaria > GoldPlayFIFARus9 8 марта, 23:57

      орел и у Аль-ахли египетского

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 8 марта, 16:15

      Конкурс интересный. Но почему-то на дельфине Соболева не засчитало(((

      4
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      Рейтинг: +393

      TANNER > GoldPlayFIFARus9 8 марта, 17:43

      тиха, ща придет сброд спартаковский и начнет клавиатуры ломать

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      Рейтинг: +455

      Great Tartaria > GoldPlayFIFARus9 8 марта, 23:58

      +100 =))

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh 8 марта, 13:25

      тупой тест...Вводишь название клуба в поле --и что дальше ? Нет никаких кнопок типа --"продолжить" или "дальше" ....Ладно, я так прикинул что можно на ентер нажимать...Но почему нет никаких инструкций ? Бросил эту фигню на половине теста.
      Подозреваю что даже написание клуба на кириллице может исказить результат ( ведь по разному можно написать название клуба )...Почему под каждым вопросом нет трех, четырех вариантов как это принято у нормальных, здравомыслящих устроителей таких тестов ?

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      Рейтинг: +12386

      DeStar > dauzhhhhh 8 марта, 14:11

      взаимно, тоже хотел написать - что это не тест) тест с вариантами ответов
      А вводить названия иногда тупо неудобно иногда

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      Рейтинг: +699

      Илья Егоров > dauzhhhhh 8 марта, 15:05

      Добрый день. Если вы бы написали правильное название клуба, тест бы засчитал ответ и перешел к следующему вопросу-картинке. Если не знаете/ничего не приходит в голову - кликаете "не знаю" и идете дальше.

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Илья Егоров 8 марта, 15:23

      Да это понятно....Я так и прошел четыре этапа....Но все таки --есть претензии.Это я и написал в своем комменте.
      Илья Егоров --изменить тест как это принято у других (три- четыре варианта) не пробовали ? С уважением к вам лично и Бомбардиру.

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      Рейтинг: +699

      Илья Егоров > dauzhhhhh 8 марта, 16:07

      У нас выходили такие тесты - они даже прикреплены к этому посту. Вот, например:

      https://bombardir.ru/news/686881-test-otvette-na-voprosy-o-faktah-i-rekordah-ligi-chempionov

      Иногда для разнообразия полезно менять механику

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Илья Егоров 8 марта, 16:32

      Да я и не спорю.Вы молодцы. Но вот этот ваш последний тест---неудачный...Почему ? В комментах сказано

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 8 марта, 16:35

      ну вот вы обрезали мой коммент...Жаль..Пр

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 8 марта, 12:57

      Лошадку тоже можно было добавить)

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