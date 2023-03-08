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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Парфенов назвал мечту Баранова после карьеры: «Она сбылась»

    Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о посткарьерной жизни своего партнера по «Спартаку» Василия Баранова.

    «Васька – сильный партнер. Сильный футболист. Где он сейчас? Дома, наверное.

    Он мечтал после карьеры построить большой дом, большой забор и сидеть там отдыхать после футбола, ходить на рыбалку. Наверное, так и делает. Наверное, мечта сбылась.

    Васе привет огромный», – сказал Парфенов.

    • Уроженец Гомеля Баранов был в «Спартаке» в 1998-2003 годах.
    • С командой он 4 раза брал чемпионство.
    • Игрок завершил карьеру в 2007 году в «Рязани».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    08.03.2023 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 21:19

      Оба играли в Спартаке и были заметными фигурами в команде. Однако ясного ответа от Парфенова мы не услышали.

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