Парфенов назвал мечту Баранова после карьеры: «Она сбылась»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о посткарьерной жизни своего партнера по «Спартаку» Василия Баранова.
«Васька – сильный партнер. Сильный футболист. Где он сейчас? Дома, наверное.
Он мечтал после карьеры построить большой дом, большой забор и сидеть там отдыхать после футбола, ходить на рыбалку. Наверное, так и делает. Наверное, мечта сбылась.
Васе привет огромный», – сказал Парфенов.
- Уроженец Гомеля Баранов был в «Спартаке» в 1998-2003 годах.
- С командой он 4 раза брал чемпионство.
- Игрок завершил карьеру в 2007 году в «Рязани».
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»