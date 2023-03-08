Парфенов назвал мечту Баранова после карьеры: «Она сбылась»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о посткарьерной жизни своего партнера по «Спартаку» Василия Баранова.

«Васька – сильный партнер. Сильный футболист. Где он сейчас? Дома, наверное.

Он мечтал после карьеры построить большой дом, большой забор и сидеть там отдыхать после футбола, ходить на рыбалку. Наверное, так и делает. Наверное, мечта сбылась.

Васе привет огромный», – сказал Парфенов.

Уроженец Гомеля Баранов был в «Спартаке» в 1998-2003 годах.

С командой он 4 раза брал чемпионство.

Игрок завершил карьеру в 2007 году в «Рязани».

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