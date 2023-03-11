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    Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо»: 19 тур РПЛ

    «Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате, имея на счету 32 очка. «Краснодар» с 26 очками идет на восьмой позиции.

    Игра первого круга проходила 13 августа и закончилась безголевой ничьей – 0:0.

    • Игра состоится в субботу, 11 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    Букмекеры не видят фаворита в этой встрече. Коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2,65. На выигрыш «Динамо» – 2,60. На ничью можно поставить за 3,80.

    Прогноз на матч Краснодар – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 18:06
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