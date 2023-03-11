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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Факел»

    «Спартак» и «Факел» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 84 (5,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    «Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.34
    • Ничья – 5.40
    • Победа «Факела» – 9.00

    Прогноз на матч: победа Спартака с форой (-1,5)

    Где смотреть матч Спартак – Факел

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 14:46

      Вперед Факел!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 14:27

      Поставлю ка я на Факел. Команда не слабее хряков. Если судьи как обычно не будут играть за Спартак, то есть все шансы на победу Воронежа. Гыгыгы

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