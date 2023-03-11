«Спартак» и «Факел» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Алексис Дуарте – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Шамар Николсон, Михаил Игнатов, Квинси Промес.
- Факел: Алексей Городовой – Евгений Морозов, Кирилл Суслов, Игорь Калинин – Ираклий Квеквескири, Роман Акбашев, Василий Черов, Реда Радей, Руслан Магаль – Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 84 (5,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
«Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.
Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.34
- Ничья – 5.40
- Победа «Факела» – 9.00
Прогноз на матч: победа Спартака с форой (-1,5)
Источник: «Бомбардир»