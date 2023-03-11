«Спартак» и «Факел» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 84 (5,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

«Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.

Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.34

Ничья – 5.40

Победа «Факела» – 9.00

Прогноз на матч: победа Спартака с форой (-1,5)

Где смотреть матч Спартак – Факел