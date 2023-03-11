Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Где смотреть матч «Спартак» – «Факел»: 19 тур РПЛ

    «Спартак» и «Факел» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 37 очков. «Факел» с 14 очками идет на 14-й строчке.

    «Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

    • Игра состоится в субботу, 11 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,39. На ничью можно поставить за 5,30. На выигрыш гостей дают 7,80.

    Прогноз на матч Спартак – Факел

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 14:19

      Смотрите на толчке.
      Над спартаГом усраться можно.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy 8 марта, 16:17

      а кроме Бэта еще где

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > alefreddy 11 марта, 15:56

      Поскольку Матч-Премьер будет показывать, по всей видимости, Ахмат-Локомотив, получается, что больше НИГДЕ.
      Так Матч-ТВ - нормально: на общефедеральном канале можно смотреть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11