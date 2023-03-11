«Спартак» и «Факел» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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«Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 37 очков. «Факел» с 14 очками идет на 14-й строчке.

«Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.

Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Игра состоится в субботу, 11 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,39. На ничью можно поставить за 5,30. На выигрыш гостей дают 7,80.

Прогноз на матч Спартак – Факел