Соболев ответил на поздравление «Спартака» с 26-летием, упомянув отмененный гол в ворота «Урала»

Сегодня, 7 марта, нападающему «Спартака» Александру Соболеву исполнилось 26 лет.

Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения, указав его статистику – 42 гола и 21 ассист в 96 матчах.

Соболев продолжает настаивать, что его забитый мяч в ворота «Урала» (2:2) также нужно учитывать. Об этом он упомянул в ответе на поздравление.

Арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева на 85-й минуте матча с «Уралом».

В итоге «Спартак» потерял очки, сыграв вничью.

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