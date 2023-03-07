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    Какой вы футболист?

    Соболев ответил на поздравление «Спартака» с 26-летием, упомянув отмененный гол в ворота «Урала»

    Сегодня, 7 марта, нападающему «Спартака» Александру Соболеву исполнилось 26 лет.

    Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения, указав его статистику – 42 гола и 21 ассист в 96 матчах.

    Соболев продолжает настаивать, что его забитый мяч в ворота «Урала» (2:2) также нужно учитывать. Об этом он упомянул в ответе на поздравление.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    07.03.2023 16:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 7 марта, 19:28

      Желаю дельфину в оставшейся карьере забить ещё 2 гола в каком нибудь товарняке. И так он всю квоту по забитым голам в этом сезоне выбрал на 5 лет вперёд. Гыгыгы

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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 17:25

      С Днем рождения!

      3
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 7 марта, 17:06

      Уже пора забыть этот гол. В субботу будет возможность новые отметить. Готовиться надо.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife > R_a_i_n 7 марта, 18:10

      ....новые отменить ?))))

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > NewLife 7 марта, 19:52

      Зная наш судейский корпус...

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