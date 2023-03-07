Соболев ответил на поздравление «Спартака» с 26-летием, упомянув отмененный гол в ворота «Урала»

Сегодня, 7 марта, нападающему «Спартака» Александру Соболеву исполнилось 26 лет.
Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения, указав его статистику – 42 гола и 21 ассист в 96 матчах.
Соболев продолжает настаивать, что его забитый мяч в ворота «Урала» (2:2) также нужно учитывать. Об этом он упомянул в ответе на поздравление.
- Арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева на 85-й минуте матча с «Уралом».
- В итоге «Спартак» потерял очки, сыграв вничью.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: телеграм-канал Александра Соболева