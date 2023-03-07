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    Евсеев: «Зенит» Рио-де-Жанейро? Раньше был «Зенит» Буэнос-Айрес»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ и прокомментировал слова Артема Дзюбы о бразильцах в клубе из Петербурга.

    — Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»?

    — Не знаю. Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?

    — Но какой ценой это все? Вам нравится история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро?

    — Ну а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 07:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 09:15

      Потому что дебилы накупили Аргентинцев за 150 лямов , чтобы не темнокожие были и +думали новый Месси будет, а потом когда обосрались уже плюнули на все и на всех и набрали бразильцев

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      Рейтинг: +3051

      fakeid > AtticusFinch 7 марта, 17:32

      а чего не 350? не мелочись, визгуняка) по моей инфе, зенит потратил 87 лямов на всю бригаду из 5 человек. особняком, конечно, стоит паредес, которого взяли за 23 - и продали за 40, но и остальные хоть какие-то деньги принесли. так что, по сути, отбились. если и минус - то небольшой.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > fakeid 7 марта, 20:43

      150 я написал образно, если что)Хотя , что - то мне кажется что с агентскими и там 150 и будет, а с подводными камнями может и 350 набежит))Просто я посмеялся тогда, когда они решили что за счет молодых аргентинцев вылезут))но новых Месси там не нашлось)))пришлось наплевать на мнение болельщиков, и брать бразильцев!У нас просто вечно всё через жопу)) Локомотив взял курс как у Аякса -выращивать молодежь и продавать, в итоге насмешили всю страну и стоят на вылет)))
      Паредес это ваще отдельная тема))С углового не навешивал , а пытался забить - в итоге с 100 раз получилось))Через матч желтая через 3 красная - это ваще не игрок!

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      Рейтинг: +3051

      fakeid > AtticusFinch 8 марта, 04:26

      про паредеса понятно - только клуб-то тут причём? зенит его успешно сбагрил, и вуаля: паредес - чемпион мира. так что пусть навешивает куда угодно, нам-то уже похеру, деньги за него получили.

      что касается остального. когда ставишь тренером не абы кого, а манчини - то, естественно, возникают условия, им выдвинутые. а у него бзик, он повёрнут на аргентинцах, они у него всегда играли. если не знаешь про этот факт - можешь погуглить. и под него (тренера) завезли всю эту бригаду. не выстрелило, 5 место в чемпе, потом еле распродали.

      так что семаковский курс на рио-де-жанейро куда более правильный, имхо. да и ты вряд ли будешь с этим спорить.

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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 7 марта, 09:14

      Есть помойка смазная, а была команда когда то , но она давно умерла, как только попала во вторую лигу, затем появилась помойка, ну а теперь смазная помойка

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > Suvorov51 7 марта, 09:59

      чего несёшь.сам то понял? хватит сивуху всякую пить по утрам....
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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 > _Marqella_ 7 марта, 14:24

      посмотри как вас вытащили из второй группы в вышку, если ты хоть чуть чуть понимаешь в спорте чумка, а мох чум не пойму

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 7 марта, 09:03

      Когда ждать Зенит Санкт-Петербург

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      Рейтинг: +8093

      nik55 > jek718875 7 марта, 10:09

      тогда когда мюллера снимут с гозсрема

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > nik55 7 марта, 14:56

      Значит никогда

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      Рейтинг: +3605

      anatolich72 7 марта, 08:55

      И ведь прав на все 100%.

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