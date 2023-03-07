Евсеев: «Зенит» Рио-де-Жанейро? Раньше был «Зенит» Буэнос-Айрес»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ и прокомментировал слова Артема Дзюбы о бразильцах в клубе из Петербурга.

— Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»?

— Не знаю. Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?

— Но какой ценой это все? Вам нравится история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро?

— Ну а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от «Спартака» – 8 очков.

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