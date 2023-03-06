Нигматуллин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не пригласили в национальную команду из-за отношений с Валерием Карпиным.

«Думаю, что даже если Дзюба забьeт десять голов, он всe равно не будет вызван в сборную России.

Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы.

Дзюба уже давно сжeг мосты со сборной. Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодeжь.

Артeм – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба ещe пригодится этой сборной», – сказал Нигматуллин.

На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.

34-летний нападающий не играл за сборную с лета 2021 года.

Россия собирается провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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