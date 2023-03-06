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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нигматуллин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не пригласили в национальную команду из-за отношений с Валерием Карпиным.

    «Думаю, что даже если Дзюба забьeт десять голов, он всe равно не будет вызван в сборную России.

    Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы.

    Дзюба уже давно сжeг мосты со сборной. Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодeжь.

    Артeм – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба ещe пригодится этой сборной», – сказал Нигматуллин.

    • На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
    • 34-летний нападающий не играл за сборную с лета 2021 года.
    • Россия собирается провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 08:35

      Самая важная причина и это понятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 04:56

      Это ближе к истине.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 00:19

      Откровенно и правильно. Жму руку, Руслик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 7 марта, 00:19

      Это сборная, а не дом престарелых.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2280

      kvm 6 марта, 23:56

      а то научит молодёжь дрочить и тырить мелочь по шкафчикам...

      4
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