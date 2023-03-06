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  • Нигматуллин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Нигматуллин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

6 марта 2023, 23:27
4

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не пригласили в национальную команду из-за отношений с Валерием Карпиным.

«Думаю, что даже если Дзюба забьeт десять голов, он всe равно не будет вызван в сборную России.

Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы.

Дзюба уже давно сжeг мосты со сборной. Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодeжь.

Артeм – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба ещe пригодится этой сборной», – сказал Нигматуллин.

  • На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
  • 34-летний нападающий не играл за сборную с лета 2021 года.
  • Россия собирается провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Дзюба Артем Нигматуллин Руслан Карпин Валерий
Комментарии (4)
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kvm
1678136208
а то научит молодёжь дрочить и тырить мелочь по шкафчикам...
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шахта Заполярная
1678137582
Это сборная, а не дом престарелых.
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DOCTOR PENALTY
1678137598
Откровенно и правильно. Жму руку, Руслик.
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zigbert
1678167323
Самая важная причина и это понятно.
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