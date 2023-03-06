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    Какой вы футболист?

    Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил чемпионаты России и Бразилии

    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, какой чемпионат, по его мнению, сильнее – российский или бразильский.

    «Думаю, что футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный, там играют 20 команд. Матчи идут через каждые три дня, и так в течение всего сезона.

    Но сейчас я уже начинаю немного знакомиться с российским футболом, постепенно привыкаю. Через время посмотрим, что из этого выйдет», – заявил Алонсо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 14:50

      Да пока что то не очень заметен он в Краснодаре.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 6 марта, 22:05

      Жирком заплывешь...

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