Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил чемпионаты России и Бразилии

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, какой чемпионат, по его мнению, сильнее – российский или бразильский.

30-летний парагваец перешел из «Атлетико Минейро».

Он провел 3 матча за «Краснодар» – 1 в РПЛ и 2 в Кубке России.

«Думаю, что футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный, там играют 20 команд. Матчи идут через каждые три дня, и так в течение всего сезона.

Но сейчас я уже начинаю немного знакомиться с российским футболом, постепенно привыкаю. Через время посмотрим, что из этого выйдет», – заявил Алонсо.

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