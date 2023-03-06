Дзюба не попал в расширенный состав сборной России. Он забил три мяча «Ростову» Карпина

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В список из 41 футболиста на попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. На выходных он оформил хет-трик в матче против «Ростова» (3:1), который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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