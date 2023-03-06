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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба не попал в расширенный состав сборной России. Он забил три мяча «Ростову» Карпина

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

    В список из 41 футболиста на попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. На выходных он оформил хет-трик в матче против «Ростова» (3:1), который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 18:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +912

      Таврида 6 марта, 18:44

      "Обиделся" - подумал Дзюба...

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      Рейтинг: +1529

      zarsm 6 марта, 18:40

      К чему эта новость? Он сколько не играл? И ПРИ ЧЕМ ТУТ ТО ЧТО ОН ЗАБИЛ 3 ГОЛА КОМАНДЕ КАРПИНА

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