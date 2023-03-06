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  • «Глобально заявлю о себе в «Сатурне». Широков отреагировал на назначение гендиректором клуба

«Глобально заявлю о себе в «Сатурне». Широков отреагировал на назначение гендиректором клуба

6 марта 2023, 15:39
4

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение генеральным директором «Сатурна».

«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.

Опыт в «Химках»? Там у меня точно не было опыта. Мне почему-то его приписывают, но в «Химках» у меня точно не было опыта никакого. К счастью или к сожалению — не знаю.

Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы — в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду.

Главная команда должна с каждым годом становиться всe сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.

Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. «УОР» в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать всe, чтобы местные раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал Широков.

  • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
  • «Сатурн» выступает во Второй лиге.
  • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сатурн Широков Роман
Комментарии (4)
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vladik12
1678110139
Рома кажется слишком быдловатым для управленческой деятельности.
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vladik12
1678110151
А в помощники пусть себе возьмет Бубнова.
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alp
1678113353
«Глобально заявлю о себе в «Сатурне" сказал широков и отоварил с ноги первого подвернувшегося под ногу журналиста...
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CSKA471
1678119187
Судьи гаситесь
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