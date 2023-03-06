«Глобально заявлю о себе в «Сатурне». Широков отреагировал на назначение гендиректором клуба

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение генеральным директором «Сатурна».

«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.

Опыт в «Химках»? Там у меня точно не было опыта. Мне почему-то его приписывают, но в «Химках» у меня точно не было опыта никакого. К счастью или к сожалению — не знаю.

Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы — в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду.

Главная команда должна с каждым годом становиться всe сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.

Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. «УОР» в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать всe, чтобы местные раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал Широков.

Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».

«Сатурн» выступает во Второй лиге.

Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?