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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Глобально заявлю о себе в «Сатурне». Широков отреагировал на назначение гендиректором клуба

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение генеральным директором «Сатурна».

    «Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.

    Опыт в «Химках»? Там у меня точно не было опыта. Мне почему-то его приписывают, но в «Химках» у меня точно не было опыта никакого. К счастью или к сожалению — не знаю.

    Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы — в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду.

    Главная команда должна с каждым годом становиться всe сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.

    Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. «УОР» в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать всe, чтобы местные раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал Широков.

    • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
    • «Сатурн» выступает во Второй лиге.
    • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 15:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 6 марта, 19:13

      Судьи гаситесь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11331

      alp 6 марта, 17:35

      «Глобально заявлю о себе в «Сатурне" сказал широков и отоварил с ноги первого подвернувшегося под ногу журналиста...

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 6 марта, 16:42

      А в помощники пусть себе возьмет Бубнова.

      0
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 6 марта, 16:42

      Рома кажется слишком быдловатым для управленческой деятельности.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 16:13

      Гопник Широков, глобально ты заявил о себе, когда бил ногами лежащего на земле судью. Когда обещал расправу над тренерами детской команды заявил. А потом тебя ОТМАЗАЛИ. За Сатурн СТЫДНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....(((((((((((((((((((((((((

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