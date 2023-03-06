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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    37-летний Гилерме прояснил свое будущее в сборной России

    Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что пока не планирует прекращать выступления за сборную России.

    «Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть», – сказал 37-летний натурализованный бразилец.

    • Гилерме не играет за «Локо» с октября.
    • Он провел 19 матчей за сборную России и пропустил 17 голов.
    • В национальную команду голкипера не вызывали с ноября 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 12:04
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