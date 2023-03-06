37-летний Гилерме прояснил свое будущее в сборной России

Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что пока не планирует прекращать выступления за сборную России.

«Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть», – сказал 37-летний натурализованный бразилец.

Гилерме не играет за «Локо» с октября.

Он провел 19 матчей за сборную России и пропустил 17 голов.

В национальную команду голкипера не вызывали с ноября 2021 года.

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