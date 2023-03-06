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    Какой вы футболист?

    В «ПСЖ» рассказали, в каком возрасте Мбаппе выйдет на свой максимум

    Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш считает, что нападающий Килиан Мбаппе будет прогрессировать еще один-два года.

    «Я постоянно бросаю ему вызов, потому что он может стать еще лучше.

    Думаю, Мбаппе выйдет на максимум в 25-26 лет. Ему нужно продолжать работать», – сказал Кампуш.

    • Мбаппе на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (201 гол).
    • В декабре ему исполнилось 24 года.
    • В этом сезоне в активе француза 30 забитых мячей и 8 ассистов в 30 играх.

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    Источник: Telefoot

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    06.03.2023 11:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 12:07

      Этот возраст уже прошел. Года через два-три упадет скорость и станет Мбаппе крепким середнячком.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Cleaner 6 марта, 12:38

      У Роналду в 38 лет упала?))аахахахахах

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > AtticusFinch 6 марта, 16:14

      В 38 над Роналду только ленивый не насмехался.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Cleaner 6 марта, 18:47

      вспомните прошлый сезон в 37 - лучший игрок и бомбардир МЮ, то что его на скамейку усадил тренер МЮ, который начал строить новую команду - другой вопрос) а в итоге 7-0 вчера))что касается Мбапе , то что у молодого парня упадет скорость через 2 года - вот это смешно))Я помню Гигза в 38 как бегал , так и бегал до конца карьеры! падает она в основном у тех, у кого её и так не было - типо Лоськова и Модрича

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > AtticusFinch 6 марта, 19:00

      Вот таким, как Гиггз он и станет года через три и и останется таким до конца карьеры. Крепким хорошим игроком. Не более того. Лавры величия, как у Месси и Роналду ему не светят. Но судя по Вашему отзыву о Модриче, в футболе Вы ни в зуб ногой...

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Cleaner 6 марта, 19:43

      Модрич никогда не был скоростным игроком, а сейчас я смотрю на него , он вообще пешком ходит по полю)))Судя по тому, что вы написали, что Мбапе в 26 лет потеряет скорость(на самом пике возраст) вы не в футболе не в спорте ни в зуб ногой))

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