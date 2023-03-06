В «ПСЖ» рассказали, в каком возрасте Мбаппе выйдет на свой максимум

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш считает, что нападающий Килиан Мбаппе будет прогрессировать еще один-два года.

«Я постоянно бросаю ему вызов, потому что он может стать еще лучше.

Думаю, Мбаппе выйдет на максимум в 25-26 лет. Ему нужно продолжать работать», – сказал Кампуш.

Мбаппе на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (201 гол).

В декабре ему исполнилось 24 года.

В этом сезоне в активе француза 30 забитых мячей и 8 ассистов в 30 играх.

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