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    Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    • «Спартак» потерял очки в первом же матче после зимней паузы – ничья с «Уралом» (2:2).
    • Лидирующий «Зенит» оторвался на 8 очков за 12 туров до конца чемпионата.

    «Восемь очков – очень много. Думаю, «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество.

    Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший «Спартак» не выиграл у «Урала», но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер», – заявил Слуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 10:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 марта, 11:36

      12 туров, 36 очков. Был отрыв 6 очков, стал 8.
      Кто-нибудь говорил, что Спартак не потеряет очки весной?
      Кто-нибудь утверждал, что судьи будут сулить без ошибок?
      У одних команд спад, у других подъем. Фортуна - лотерея.
      И в этом весь футбол. Надежда умирает последней, а пока гадание на кофейной гуще.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 10:44

      Не реально.
      Зениту надо 3 (!!!) игры проиграть. Посмотрите 18 тур , ну и кому тут проигрывать ?
      Взять тех же Динамо и ЦСКА , не в обиду , но игру показывают очень низкого качества, а это одни из лидеров...
      Так что Мешков **** , убил последнюю интригу.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 6 марта, 10:44

      гонка закончилась надо быть реалистом

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