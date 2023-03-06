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Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ

6 марта 2023, 10:14
2

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

  • «Спартак» потерял очки в первом же матче после зимней паузы – ничья с «Уралом» (2:2).
  • Лидирующий «Зенит» оторвался на 8 очков за 12 туров до конца чемпионата.

«Восемь очков – очень много. Думаю, «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество.

Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший «Спартак» не выиграл у «Урала», но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер», – заявил Слуцкий.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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alefreddy
1678088647
гонка закончилась надо быть реалистом
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ivany4
1678091784
12 туров, 36 очков. Был отрыв 6 очков, стал 8. Кто-нибудь говорил, что Спартак не потеряет очки весной? Кто-нибудь утверждал, что судьи будут сулить без ошибок? У одних команд спад, у других подъем. Фортуна - лотерея. И в этом весь футбол. Надежда умирает последней, а пока гадание на кофейной гуще.
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