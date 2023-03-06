Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Спартак» потерял очки в первом же матче после зимней паузы – ничья с «Уралом» (2:2).

Лидирующий «Зенит» оторвался на 8 очков за 12 туров до конца чемпионата.

«Восемь очков – очень много. Думаю, «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество.

Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший «Спартак» не выиграл у «Урала», но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер», – заявил Слуцкий.

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