Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ

12 туров, 36 очков. Был отрыв 6 очков, стал 8.
Кто-нибудь говорил, что Спартак не потеряет очки весной?
Кто-нибудь утверждал, что судьи будут сулить без ошибок?
У одних команд спад, у других подъем. Фортуна - лотерея.
И в этом весь футбол. Надежда умирает последней, а пока гадание на кофейной гуще.
Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
- «Спартак» потерял очки в первом же матче после зимней паузы – ничья с «Уралом» (2:2).
- Лидирующий «Зенит» оторвался на 8 очков за 12 туров до конца чемпионата.
«Восемь очков – очень много. Думаю, «Зенит» просто не потеряет в оставшихся турах такое количество.
Очень жаль, с точки зрения чемпионской интриги, что этот сумасшедший «Спартак» не выиграл у «Урала», но уже говорил, что команда Виктора Гончаренко проявила мастерство и характер», – заявил Слуцкий.
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