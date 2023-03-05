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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли

    Болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России, до сих пор не найден. Об этом сообщил песс-атташе «Волги» Олег Савинов.

    Ранее КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей. Это санкции за бросок банана на поле во время игры.

    - Удалось ли найти человека, который бросил банан?

    – Все вопросы к полиции.

    – То есть он пока не найден?

    – Ну как-то так.

    – Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

    – Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

    – Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?

    – Пока не решили. Мы подумаем еще.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.03.2023 19:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +636

      somn 6 марта, 10:57

      Поймать и заставить съесть коробку бананов. В наказание.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:21

      Спрятался, сидит в подвале у тёщи.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 6 марта, 06:24

      Ульяновск продолжает позориться. Другого я и не ждал от граждан городам удовольствием носящегося имя Ульянова (Ленина)

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > ААМ 6 марта, 07:25

      бухаешь?

      0
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 6 марта, 06:08

      Местное МВД ждёт из Скотланд-Ярда специалиста по бананам.
      И вообще откуда в Ульяновске бананы в разгар санкций?

      0
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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 5 марта, 22:41

      Если бы это было летом, если бы у нас был доберман-пинчер, если бы у нас была шапка того болелы, если бы доберман-пинчер сразу взял след..........

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 5 марта, 21:30

      так он на пальме сидит

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 5 марта, 20:36

      Сразу после совершенного преступления в Ульяновске был введен план "Перехват". Вьезды и выезды из города перекрыты. Собака след не взяла... Участковые усиленные нарядами ППС прочесывают дачные массивы. В городе шерстит УгРо.. Все оперативные службы города работают в авральном режиме так как это дело находится на контроле у Министра МВД. Пока поиск не дал результата...

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 20:24

      Значит бананометатель точно из Питера!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 5 марта, 20:30

      Ну если бы был ГОВНОметатель, то тогда точно из Питера, ну или ты на крайняк ! )))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > 5 марта, 21:21

      У заремы под кроватью гасится . Неужто однокласснику она не поможет .

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > Barmaleushka 5 марта, 21:44

      полнейший ДОД

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Cleaner 5 марта, 22:02

      Ну раз не нашли в Ульяновске, пусть ищут в Питере. Но пол ляма должны отдать в Ульяновске. Нет слов.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Barmaleushka 5 марта, 22:03

      А ты по чем знаешь, тоже там от айболита гасишься.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Barmaleushka 5 марта, 22:04

      Неужто это был Федун???

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Cleaner 5 марта, 22:09

      Одноклассник гадюки ( у их там спартаковские футболки фсей школой носили , от первоклассника до директора).

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 5 марта, 20:14

      Успокойтесь, его не найдут.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 20:06

      "Ищут пожарные,
      Ищет милиция,
      Ищут фотографы
      В нашей стране,
      Ищут давно,
      Но не могут найти
      Парня какого-то
      Лет двадцати." )))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 5 марта, 22:05

      Плагиатом занимаетесь? Я этот стишок в День Бананометания тут напечатал!!!

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > Cleaner 6 марта, 07:31

      да вы забыли, вы его еще не родившись написали.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Рыло свина 6 марта, 11:12

      Вы слишком эрудированы для этого сайта!..)

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