Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли

Болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России, до сих пор не найден. Об этом сообщил песс-атташе «Волги» Олег Савинов.
Ранее КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей. Это санкции за бросок банана на поле во время игры.
- Удалось ли найти человека, который бросил банан?
– Все вопросы к полиции.
– То есть он пока не найден?
– Ну как-то так.
– Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.
– Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.
– Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?
– Пока не решили. Мы подумаем еще.
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Источник: «Спорт день за днем»