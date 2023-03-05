Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли

Болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России, до сих пор не найден. Об этом сообщил песс-атташе «Волги» Олег Савинов.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей. Это санкции за бросок банана на поле во время игры.

- Удалось ли найти человека, который бросил банан?

– Все вопросы к полиции.

– То есть он пока не найден?

– Ну как-то так.

– Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

– Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

– Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?

– Пока не решили. Мы подумаем еще.

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