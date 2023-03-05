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Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли

5 марта 2023, 19:35
13

Болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Fonbet Кубка России, до сих пор не найден. Об этом сообщил песс-атташе «Волги» Олег Савинов.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей. Это санкции за бросок банана на поле во время игры.

- Удалось ли найти человека, который бросил банан?

– Все вопросы к полиции.

– То есть он пока не найден?

– Ну как-то так.

– Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

– Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

– Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?

– Пока не решили. Мы подумаем еще.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Волга Зенит Вендел
Комментарии (13)
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VVM1964
1678035993
"Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей стране, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати." )))
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eugen-han
1678036485
Успокойтесь, его не найдут.
Ответить
Napaleon Banapart
1678037811
Сразу после совершенного преступления в Ульяновске был введен план "Перехват". Вьезды и выезды из города перекрыты. Собака след не взяла... Участковые усиленные нарядами ППС прочесывают дачные массивы. В городе шерстит УгРо.. Все оперативные службы города работают в авральном режиме так как это дело находится на контроле у Министра МВД. Пока поиск не дал результата...
Ответить
ilichkadr
1678045275
Если бы это было летом, если бы у нас был доберман-пинчер, если бы у нас была шапка того болелы, если бы доберман-пинчер сразу взял след..........
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Дядя Серёжа
1678072103
Местное МВД ждёт из Скотланд-Ярда специалиста по бананам. И вообще откуда в Ульяновске бананы в разгар санкций?
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ААМ
1678073055
Ульяновск продолжает позориться. Другого я и не ждал от граждан городам удовольствием носящегося имя Ульянова (Ленина)
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paracetamol
1678083672
Спрятался, сидит в подвале у тёщи.
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somn
1678089426
Поймать и заставить съесть коробку бананов. В наказание.
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