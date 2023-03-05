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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лещук посоветовал Захаряну покинуть Россию

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне. Он посоветовал партнеру покинуть Россию.

    — Недавно вы упоминали, что Арсена Захаряна «есть за что стебать, кроме «Челси». За что?

    — У Захи какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке. Он еще сидит рядом со мной — и за неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду — это для внутреннего пользования.

    — Вы говорили, что пора ему уже куда-нибудь уехать.

    — Чем раньше уедешь, тем, считаю, лучше. Тем большего прогресса он сможет добиться. Здесь он уже почувствовал этот уровень, долго на нем задерживаться не стоит. Сейчас, понятно, уехать в топ-чемпионат проблематично. Но надеюсь, что в ближайшие год-два ситуация изменится.

    • Летом из-за санкций купить Захаряна не смог «Челси».
    • Зимой Захарян отказал «Галатасараю».
    • Игрок – воспитанник «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    05.03.2023 15:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1455

      Freyd 5 марта, 17:33

      А как сцук подали новость,покинуть Россию, а не уехать поиграть куда нить.Конченные на бомбе

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 16:07

      Такой Захарян в Европе никому не нужен. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +5417

      neim > ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 17:56

      Что-то я совсем запамятовал, а из игроков Зенита, кто в последний раз хоть куда-нибудь уезжал, не подскажешь, или тоже ни кому не нужны ?

      1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > neim 5 марта, 19:34

      Лунев полирует лавку и судится с Зенитом.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Рыло свина 5 марта, 21:59

      Оздоев ещё где-то пылит.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 16:05

      Даже и сказать больше нечего Набалдян совсем слаб, такое чувство, что он уже свое отыграл

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 15:50

      Лещук, чтобы Захаряну куда ни будь уехать, нужно, чтобы его хоть какой то клуб пригласил! А вот с этим проблема. Никому он не нужен. Понтов много, игры мало. Для начала нужно в Динамо что то показать.

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > Cleaner 5 марта, 17:24

      Вспоминается: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!»

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