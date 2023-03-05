Лещук посоветовал Захаряну покинуть Россию

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне. Он посоветовал партнеру покинуть Россию.

— Недавно вы упоминали, что Арсена Захаряна «есть за что стебать, кроме «Челси». За что?

— У Захи какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке. Он еще сидит рядом со мной — и за неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду — это для внутреннего пользования.

— Вы говорили, что пора ему уже куда-нибудь уехать.

— Чем раньше уедешь, тем, считаю, лучше. Тем большего прогресса он сможет добиться. Здесь он уже почувствовал этот уровень, долго на нем задерживаться не стоит. Сейчас, понятно, уехать в топ-чемпионат проблематично. Но надеюсь, что в ближайшие год-два ситуация изменится.

Летом из-за санкций купить Захаряна не смог «Челси».

Зимой Захарян отказал «Галатасараю».

Игрок – воспитанник «Динамо».

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