Тен Хаг рассказал о решении расторгнуть контракт с Роналду в ноябре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об осеннем решении расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду.

«Я руководствовался своими причинами. Я понимал последствия, они могли быть негативными.

Я должен продвигать клуб и команду. Это моя ответственность. У меня было десять дней, чтобы принять решение по Роналду. Я мыслил стратегически. Ответственность беру на себя», – сказал тен Хаг.

Сейчас Роналду в «Аль-Насре».

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