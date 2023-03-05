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    Какой вы футболист?

    Тен Хаг рассказал о решении расторгнуть контракт с Роналду в ноябре

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об осеннем решении расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду.

    «Я руководствовался своими причинами. Я понимал последствия, они могли быть негативными.

    Я должен продвигать клуб и команду. Это моя ответственность. У меня было десять дней, чтобы принять решение по Роналду. Я мыслил стратегически. Ответственность беру на себя», – сказал тен Хаг.

    • Сейчас Роналду в «Аль-Насре».

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    Источник: Mirror

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    05.03.2023 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 9 марта, 08:09

      Ну и лошара

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 11:55

      В чем то он оказался прав. Манчестер Юнайтед высоко поднялся в турнирной таблице АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 5 марта, 11:36

      А Роналду клепает голы с дублем и Хет триками

      1
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 5 марта, 09:34

      А разве журналисты не должны грамотно писать? Или диплом куплен. Для тех кто не понял, обратите внимание на заголовок.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 марта, 09:32

      Куды бечь... И что куда сдвинулось?

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