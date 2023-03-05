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  • Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня

Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня

5 марта 2023, 01:21
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«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта.

На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита».

«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID.

Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ.

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча.

Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку».

Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол».

«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол».

Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ».

«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова.

Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина.

«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову».

Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом».

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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alex1951
1677996168
Весело Чемп начался....Не вдаваясь в подробности ,замечу ,что,если и дальше так пойдет,скучать не придется.....
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