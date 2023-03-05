Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом в середине марта.
На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита».
«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID.
Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ.
РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча.
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку».
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол».
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол».
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ».
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова.
Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина.
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову».
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом».