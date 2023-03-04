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    Какой вы футболист?

    Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»

    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал оценку моменту с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

    «Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья как Мешков в свой юбилей совершил такую ошибку.

    Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.

    Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб.

    Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к экспертно-судейской комиссии», – сказал Алаев.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 16:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +300

      Ниф-Ниф 4 марта, 20:43

      Морду начистить.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:34

      юбилейный торт Миллер подарил судье

      3
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      Рейтинг: +832

      Solist345345 4 марта, 18:55

      Справедливости ради, надо сказать, что в движении действительно показалось, что именно Соболев сбивал вратаря. Но факта это не отменяет. Непрофессиональная ошибка не в том, что он якобы увидел нарушение, а то, что он свистнул раньше времени. Хотя уже сколько твердят, доигрывается момент, а потом свисток. Ну и затем смотрят ВАР.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Solist345345 4 марта, 19:16

      справедливости ради в моменте столкновения Соболев участия не принимал, на мяче был Мартинс, а сбивал вратаря собственный защитник Урала... Мешок свистнул преждевременно - это медицинский факт, ВАР уже не имел права вмешиваться, и что там Мешок минут 5 стоял и раздумывал, беседуя с Левниковым по связи, непонятно... Мекшок украл гол у Спартака...

      4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:46

      Этому хмырю, Алаеву, нужна интрига в чемпе. Сегодня и 8 тыщ не набралось в Открывашке, а завтра и 5 не придет.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 17:40

      Дело Вилкова живет и побеждает. За такие "ошибки" надо серьезно наказывать, без пустого трепа.

      4
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 марта, 17:32

      А когда у других команд из-за судейских ошибок отбирают очки в пользу Спартака почему тебе не обидно??????

      3
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Krasnodar 123 4 марта, 17:37

      Решения ЭСК в студию !

      1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 17:31

      А не проплатил ли ПРОМКВАС, Мешкову 200 матч, что то тут пахнет помойкой, возможно как раз этого и ждали БОМ...жи все чинно и благородно, как в хорошем обществе

      3
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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 4 марта, 17:26

      Писал 6 лет назад, Зенит угробит наш футбол, результат на лицо.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 4 марта, 17:23

      Одно за РФС - такую коллегию судей набрали.
      Обидно за коллегию - таких судей набрали.
      И только в РПЛ - сколько судьям не плати, они все равно правильно судить не будут.

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 марта, 17:18

      Трепло Алаев в своём репертуаре.

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