Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал оценку моменту с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

«Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья как Мешков в свой юбилей совершил такую ошибку.

Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.

Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб.

Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к экспертно-судейской комиссии», – сказал Алаев.

Матч завершился ничьей 2:2.

Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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