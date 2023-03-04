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  • Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»

Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»

4 марта 2023, 16:45
13

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал оценку моменту с третьим голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ, который отменил арбитр Виталий Мешков.

«Момент гола Соболева? Грустно, что такой опытный судья как Мешков в свой юбилей совершил такую ошибку.

Почему не дать доиграть момент и не свистеть? Это было бы разумным решением.

Минус два очка «Спартака»? Печально, обидно за футбольный клуб.

Какие санкции? Видимо, будет сидеть и обдумывать свою работу, но в целом вопрос к экспертно-судейской комиссии», – сказал Алаев.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Алаев Александр Мешков Виталий
Комментарии (13)
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Каратель помойников
1677937977
взяли бы да мешку слово дали,что скажет это чудо,что мычать будет
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эд100
1677938015
где найти человека, который перестанет сожалеть..., кому легче..., где тот, кто наведёт порядок??? нет у нашего футбола головы, давно стухла!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1677939520
Трепло Алаев в своём репертуаре.
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ivany4
1677939832
Одно за РФС - такую коллегию судей набрали. Обидно за коллегию - таких судей набрали. И только в РПЛ - сколько судьям не плати, они все равно правильно судить не будут.
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anatolich72
1677939967
Писал 6 лет назад, Зенит угробит наш футбол, результат на лицо.
Ответить
Krasnodar 123
1677940325
А когда у других команд из-за судейских ошибок отбирают очки в пользу Спартака почему тебе не обидно??????
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NewLife
1677940833
Дело Вилкова живет и побеждает. За такие "ошибки" надо серьезно наказывать, без пустого трепа.
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paracetamol
1677944797
Этому хмырю, Алаеву, нужна интрига в чемпе. Сегодня и 8 тыщ не набралось в Открывашке, а завтра и 5 не придет.
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alefreddy
1677947696
юбилейный торт Миллер подарил судье
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Ниф-Ниф
1677951786
Морду начистить.
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