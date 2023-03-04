Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»

    Пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала в телеграме на отмененный гол во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    «Зачем-то свистнуть раньше времени и отобрать чистейший гол – сделано», – написал «Спартак» про судью Виталия Мешкова.

    Спустя некоторое время текст в посте был изменен на «Отмененный гол Саши Соболева».

    • Для дмитровца это был 200-й матч в РПЛ.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал» 5
    «Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом» 11
    Глава российских судей: «Мешков – один из лучших арбитров в России» 15
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 5 марта, 08:55

      Зато Иванов вам левый гол подарил в матче с Локо.....так что не скулите

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      Спартач80 > Красногвардейчик 5 марта, 09:41

      Скулишь ты,старое животное...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Спартач80 5 марта, 09:55

      ПНХ хр.юн)))) дорогу знаешь)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      Спартач80 > Красногвардейчик 5 марта, 10:05

      Пусть твои родственники отпишут на бомбардир,когда ты коньки отбросишь,на днях-пусть порадуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 5 марта, 04:52

      и этот судья отработал 200 матчей позорище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:32

      помог убить интригу в чемпионате теперь борьба только за второе место.Ну и кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:43

      Правильно Мешков гол отменил. Краснопузый не.гр защитника на вратаря толкал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      nemolod 4 марта, 18:38

      А что спорные моменты, тем более со взятием ворот теперь на VAR не проверяют?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > nemolod 4 марта, 18:59

      Писали же, был свисток, а значит игра остановлена, финиш. ВАР уже не катит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28759

      JTherry > nemolod 4 марта, 19:07

      Мешок свистнул до окончания момента, поэтому на ВАРе ничего проверить было нельзя, а гол был 100-процентный, во вратаря "въехал" защитник Урала, а Мартинс пробежал мимо - крот, как обычно, не разглядел момента... точно так же и в моменте с голом Игнатова, крот свистнул, когда мяч попал в плечо... в итоге 2 мяча не засчитал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      klimovich 4 марта, 18:24

      Все гонят на главного судью, но он то тут при чем? Ну ошибся, бывает. Мне тоже сначала показалось, что был фол. Но что делали люди на вар? Вышли покурить на 5 минут и не успели вернуться?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      Боцман52 > klimovich 5 марта, 19:46

      VAR после свистка судьи не может засчитать гол. Для этого и дано судьям указание давать доиграть эпизод до конца и не свистеть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      klimovich > Боцман52 6 марта, 16:18

      Да. Потом почитал новости, понял в чем дело. Трансляцию без звука смотрел, потому не мог разобраться. Теперь согласен - Мешкова на костер :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      rattyboy 4 марта, 18:22

      Мешков дал Вам возможность доиграть матч в полном составе....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 4 марта, 17:49

      посмотрел обзор, да, давно я такого косяка от судьи не видел, прямо на 100% чистый гол взял да отменил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      TANNER > DeStar 4 марта, 18:24

      Матч в Кубке против Локо. Там судья тоже забыл очки. Вот карма и вернулась. Поделом ******

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > DeStar 4 марта, 18:57

      Было и круче, в игре ЦСКА - Краснодар, там игрок ЦСКА на последних минутах рукой сыграл, но это упрямо не заметили даже при просмотре ВАРом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar > TANNER 5 марта, 00:20

      ну тут спорить не буду, я и матч с локо не смотрел. Но просто сути не меняет, мне кажется такая карма не отменяет серьёзности таких ошибок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 марта, 17:42

      А в матче с Локо подарили, вот компенсация.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 17:32

      Они до сих пор думают, что это кубковые встречи.
      Типо судьи доджны за уши тянуть. Это чемпионат, здесь халявы не будет!
      Мясное позорище!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +943

      Спартач80 > Питерский князь 5 марта, 09:30

      Мразота малолетняя,тебе опять в дурке вай-фай раздали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Спартач80 5 марта, 09:56

      Чего тебя так сильно бомбит?
      Вы же сегодня выиграли, как говорит Соболев.
      :)))
      У вас, у мясных, не только головой плохо, но и с математикой!
      С одного на три сразу переходите!
      Чудовище!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11