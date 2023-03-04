«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»

Пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала в телеграме на отмененный гол во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Зачем-то свистнуть раньше времени и отобрать чистейший гол – сделано», – написал «Спартак» про судью Виталия Мешкова.

Спустя некоторое время текст в посте был изменен на «Отмененный гол Саши Соболева».

Для дмитровца это был 200-й матч в РПЛ.

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