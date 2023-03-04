«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»

Зато Иванов вам левый гол подарил в матче с Локо.....так что не скулите
Пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала в телеграме на отмененный гол во втором тайме матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
«Зачем-то свистнуть раньше времени и отобрать чистейший гол – сделано», – написал «Спартак» про судью Виталия Мешкова.
Спустя некоторое время текст в посте был изменен на «Отмененный гол Саши Соболева».
- Для дмитровца это был 200-й матч в РПЛ.
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