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    Какой вы футболист?

    «Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свой хет-трик «Ростову» в 18-м туре РПЛ (3:1).

    «Было ли желание забить команде Валерия Карпина? Всегда оно есть. «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича всегда дело обязательное», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», вместе брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 21:48
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 09:15

      Такой уж у него характер. Своими высказываниями и действиями Дзюба привлекает к себе все большее количество недоброжелателей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:13

      Огорчить этого недотренера-выскочку совсем не трудно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:22

      "Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», вместе брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы."
      Получается, что все успехи Карпина связаны именно с Дзюбой. Может Валера Артему именно этого простить не может?

      3
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      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Cleaner 4 марта, 22:26

      Может наоборот?Все успехи Зюбы в Спартаке связаны с Карпиным?

      1
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > Cleaner 5 марта, 04:15

      успехи это трофеи,с Карпиным он ни чего не завоевал

      0
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 > _Marqella_ 5 марта, 08:51

      Смотря какие задачи стоят,для многих и серебро успех,особенно в начале карьеры.

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:19

      Дзюба ОГОРЧИЛ Георгиевича! Валера в печали...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Cleaner 4 марта, 22:26

      У каждого бывает. У Дзюбы сегодня лучший день в его жизни . У Карпина обычный, сильно не приятный ,но обычный.

      1
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 22:03

      Браво Артем! Он и на поле и еще раз в интервью отчиперил недотренера сборной!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Semenycch 4 марта, 22:23

      Можно подумать Семак станет тренером сборной и мы будем лучшими! Снимите розовые очки уважаемый! Нам сборная по факту сейчас не нужна . Зенит чемпион не переживайте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > minaev23 4 марта, 22:26

      все верно кроме уважаемый. Он далеко не уважаемый.

      5
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > R_a_i_n 4 марта, 22:35

      так воспитан к сожелению. А он прям такое нехорошеее. укроп!!!!!!!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 4 марта, 22:03

      Ну хоть по отчеству назвал. А про Ростов с улыбкой я так и не понял? То ли издевательство то ли шутка то ли благодарность! Юморок у Дзюбы конечно интересный.

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