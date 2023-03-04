«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свой хет-трик «Ростову» в 18-м туре РПЛ (3:1).

«Было ли желание забить команде Валерия Карпина? Всегда оно есть. «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут мой первый трофей, номер в гостинице. Огорчить Георгиевича всегда дело обязательное», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке», вместе брали серебро РПЛ и доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

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