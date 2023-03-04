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  • ⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина

⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина

4 марта 2023, 20:55
43

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

На 33-й минуте счет открыл форвард гостей Артем Дзюба. Это дебютный гол игрока за «Локомотив».

На 57-й минуте Дзюба оформил дубль.

На 64-й минуте форвард забил третий мяч.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (43)
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Красногорск_Фан
1677950125
Забил не против Карпина а протолнкул корявенького лишь в 3-й игре. Тем не менее поздравляем
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Красногорск_Фан
1677952525
Хет трик. Это просто праздник какой то? Очки начали набирать + Грустный пудель.
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acor94
1677952850
Дзюба хорош. Кто знает играет Локо в Питере весной? Я бы сходил посмотреть.
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Беспонтий
1677952969
вызов для артём сергеича главный допинг в роли раздражителя карпин
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сутулая собака и лисы
1677953017
то, что дзюба был сильным игроком в рпл было всегда очевидно. но то, что он не растерял игровой формы и способен все еще забивать... это уже любопытно.
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R_a_i_n
1677953063
Зюба в сборную вызова хочет. Карпин его после этого матча позовет, Зюба скажет, а меня мама не пустила)))
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renepjd
1677953587
За один матч забил больше, чем Касьера за почти сезон
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Вомбат
1677954898
Нагловато-аморальный Д. и приспособленец-лицемер К., как личности, мне одинаково неприятны. Но я всегда отмечал, что, как футболист, Д. с того осеннего дня 2009 года в Лондоне был и остается намного сильнее, чем К., как тренер. Отмечу это и сегодня, в мартовский день 2023.
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ScarlettOgusania
1677965681
надо же, как девки возбудились на рукаку, дерево аж на три гола разродился, так хотело Карпушу огорчить)
Ответить
_Marqella_
1677980425
молодец
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