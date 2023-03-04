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    Какой вы футболист?

    ⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

    На 33-й минуте счет открыл форвард гостей Артем Дзюба. Это дебютный гол игрока за «Локомотив».

    На 57-й минуте Дзюба оформил дубль.

    На 64-й минуте форвард забил третий мяч.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 20:55
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 5 марта, 04:40

      молодец

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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 5 марта, 00:34

      надо же, как девки возбудились на рукаку, дерево аж на три гола разродился, так хотело Карпушу огорчить)

      1
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 4 марта, 21:34

      Нагловато-аморальный Д. и приспособленец-лицемер К., как личности, мне одинаково неприятны. Но я всегда отмечал, что, как футболист, Д. с того осеннего дня 2009 года в Лондоне был и остается намного сильнее, чем К., как тренер. Отмечу это и сегодня, в мартовский день 2023.

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 4 марта, 21:30

      Спайдермен ,так называли комментаторы,может так оно есть

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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба 4 марта, 21:13

      Дзюба топ во всех командах, кроме одной. совпадение?

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > прабабушка краба 5 марта, 04:40

      не думаю

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      Рейтинг: +213

      renepjd 4 марта, 21:13

      За один матч забил больше, чем Касьера за почти сезон

      5
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 4 марта, 21:04

      Зюба в сборную вызова хочет. Карпин его после этого матча позовет, Зюба скажет, а меня мама не пустила)))

      1
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > R_a_i_n 4 марта, 21:13

      не позовёт.
      и дело даже не в отношениях с Карпиным.

      с Роналду была похожая ситуация.
      Тен Хага позвали строить новую команду, и он не стал строить её вокруг Роналду (под стиль игры Роналду), т.к. тот через год-два сдуется и придётся снова перестраивать команду.

      аналогично с Дзюбой.
      Карпин скорее позовёт более слабую, но молодёжь и будет из них лепить что-то на перспективу.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > сутулая собака и лисы 4 марта, 21:14

      господи, я стебуся...

      2
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > R_a_i_n 4 марта, 21:18

      а я сижу занудствую.
      каждому своё :)

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > сутулая собака и лисы 4 марта, 21:23

      та не.. писанину твою прочитал скрупулезно))

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      Рейтинг: +18170

      житель СПб > R_a_i_n 4 марта, 21:23

      А не стубусь и не занудствую: надо иметь честность в том, чтобы уважать человека за его достижения. А если не уважаешь - то это уже твоя слабость. В том числе - слабость Валерия Карпина и всех тех, кто его пытается унижать. Молодец, Артем!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > житель СПб 4 марта, 21:25

      Ооооо, о слабости Карпина вспомнили, который вызвал в сборную Зюбу, а тот не поехал))) Да здравствует слабак по имени Карпин))) Виват Зюбе)))

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > житель СПб 4 марта, 21:25

      зачем Дзюба в сборной, даже если он будет хорош? отбора нет, товарки гонять?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З > сутулая собака и лисы 4 марта, 21:27

      Карпин по определению не может ничего лепить.
      Он бездарь. Типа Слуцкого , языком чесать , заслушаешься , а на деле пшик.

      2
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      Рейтинг: +18170

      житель СПб > Ziklop 4 марта, 21:32

      Я про сборную ничего не говорил - сейчас. Я - про неуважение. Это разные вещи. А в сборной... Не знаю. Тоже неоднозначно. Отдельный разговор.

      0
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > житель СПб 4 марта, 21:35

      про уважение? два хама достойны друг друга.

      3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > сутулая собака и лисы 4 марта, 22:30

      В сборной должны играть СИЛЬНЕЙШИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Остальное это треп для бедных...(

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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania > Cleaner 5 марта, 00:39

      ты часом не рехнулся, называя рукаку сильнейшим футболистом? свезло в этом конкретном матче, теперь ещё матчей 5-6 не будет забивать, и за это его в сборную приглашать?)

      2
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 4 марта, 21:03

      то, что дзюба был сильным игроком в рпл было всегда очевидно.
      но то, что он не растерял игровой формы и способен все еще забивать... это уже любопытно.

      3
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      Рейтинг: +18170

      житель СПб > сутулая собака и лисы 4 марта, 21:24

      Любопытно? Нет, это другое слово. Это - труд. И достижения. Которые надо принимать, признавать и уважать.

      3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > житель СПб 4 марта, 21:30

      Не перехвалите Артёма, там соперник аховый.
      Посмотрите второй гол , это нечто.
      2 игрока Локо и 6-7 Ростова и они Дзюбе сами на ногу выкладывают . Высший класс !

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      Рейтинг: +18170

      житель СПб > Алексей З 4 марта, 21:36

      Добрый вечер, Алексей! Я не качество игры хвалю! Я хвали его за настрой, устремленность. Готовность к борьбе! Футбол - это не фигурное катание. Здесь психология крайне важна. В этом Дзюба - из лучших в российском футболе.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > житель СПб 4 марта, 22:02

      В характере не откажешь.

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      Рейтинг: +7894

      Беспонтий 4 марта, 21:02

      вызов для артём сергеича
      главный допинг
      в роли раздражителя карпин

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      Рейтинг: +3491

      acor94 4 марта, 21:00

      Дзюба хорош. Кто знает играет Локо в Питере весной? Я бы сходил посмотреть.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > acor94 4 марта, 21:08

      Зенит в апреле в москве с локо играет

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      Рейтинг: +3491

      acor94 > Красногорск_Фан 4 марта, 21:32

      спасибо!

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