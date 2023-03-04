⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

На 33-й минуте счет открыл форвард гостей Артем Дзюба. Это дебютный гол игрока за «Локомотив».

На 57-й минуте Дзюба оформил дубль.

На 64-й минуте форвард забил третий мяч.

Это 1-й матч Дзюбы после возвращения в РПЛ.

«Ростов» тренирует Валерий Карпин, с которым Дзюба пересекался в «Спартаке».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Ростов» – «Локомотив».

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