Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) сообщил о смерти клубного переводчика Мурата Сасиева. Ему было 49 лет.

«Умер прямо во время матча, но не в Ростове-на-Дону. Ему делали операцию на сердце в Москве, вроде все было норм, и тут такие новости», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Сасиев знал французский и английский языки.

Он работал в «Локо» с 2016 года.

О времени и месте прощания с Сасиевым пока не сообщается.

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