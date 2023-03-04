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    Какой вы футболист?

    Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) сообщил о смерти клубного переводчика Мурата Сасиева. Ему было 49 лет.

    «Умер прямо во время матча, но не в Ростове-на-Дону. Ему делали операцию на сердце в Москве, вроде все было норм, и тут такие новости», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Сасиев знал французский и английский языки.
    • Он работал в «Локо» с 2016 года.
    • О времени и месте прощания с Сасиевым пока не сообщается.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.03.2023 21:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 11 марта, 19:10

      да преждевременная смерть

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 09:04

      Жаль что уходят такие молодые. Светлая память!

      2
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 4 марта, 23:47

      Мне кажется довольно тролить другдруга .Умер один из составляющих клуба.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 23:08

      Мои соболезнование.

      3
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      Рейтинг: +1440

      balam 4 марта, 23:02

      RIP, Соболезнуем родным и близким

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 4 марта, 22:48

      Соболезнования

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 4 марта, 22:28

      Мои соболезнования клубу, родным, друзьям и близким Мурата Сасиева.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 марта, 22:11

      Царствие небесное...

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      Ответить
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 4 марта, 22:04

      Печально! Царствие небестное.Скорбно.....

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 4 марта, 22:02

      Светлая память, земля пухом. Плохая новость (

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