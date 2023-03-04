И ещё вопрос! Как так сделали конкурс прогнозов, что если тур ещё идёт, а не могу поставить на матчи??? Я считаю, это не правильно!!!
«Спартак» потерял очки в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Урала», несмотря на дубль Руслана Литвинова.
Итоговый счет – 2:2. Московская команда дважды отыгрывалась в ходе встречи.
Спартаковцы сократили отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, но у петербуржцев есть игра в запасе с «Пари НН».
Россия. РПЛ. 18-й тур
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.
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