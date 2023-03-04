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  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча

⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча

4 марта 2023, 16:00
172

«Спартак» потерял очки в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Урала», несмотря на дубль Руслана Литвинова.

Итоговый счет – 2:2. Московская команда дважды отыгрывалась в ходе встречи.

Спартаковцы сократили отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, но у петербуржцев есть игра в запасе с «Пари НН».

Россия. РПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (172)
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"supermax"
1677934949
мешок тридварас
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rash1959
1677935107
А как же принцип доиграть эпизод до конца? мешковина - скотина
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oyabun
1677935296
Очень обидно, конечно, что Мешков своим идиотским поспешным свистком украл 3-й гол Спартака, который мог стать победным, но Урал сыграл отлично и заслужил как минимум ничью. Очень прагматично и тактически грамотно выстроили игру. И в очередной раз приходится признать - Спартаковские стандарты, это полное фиаско. Никакого толку. Очень не хватает игрока типа Фернандо. Литвинову огромное Спасибо!
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GoLenaStop
1677935803
Урал - команда с жесткой командной дисциплиной, что опять доказала выездная игра с "лидером". Спартак - техничен, слов нет, но нервы подводят, много авантюризма и личных амбиций. Смотрелось хорошо без визгов комментаторов. Всем удачи! С ув. Ха!
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alex1951
1677935886
Пусть FIFA-МЕШКОВ...прилюдно ,вслух -всем обьяснит : На каком основанием он не засчитал 3ий гол? Причем длительное время,что то с парнями треп вел... НЕПОНЯТКИ!
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ivany4
1677936365
По такой ситуации можно поздравить Спартак с таким результатом. Прежде чем все валить на кого-то, давайте посмотрим на себя. Спартак вышел не готовым к игре. Странно было видеть спокойного Абаскаля в первом тайме. Говорил о небрежностях в пасе, сегодня это все выползло на поверхность. Пешком игры не выигрываются, особенно в нападении. Желание Антохи понятны, но игра на команду должна быть приоритетом. Без мысли в центре поля, голов не будет. А когда нет игры в центре - нет результата. Ну и отдельно об игре в обороне. Понятно решение тренера так играть, но бросать экспериментальную оборону со стороны полузащиты - не следовало. Судья никак не мог отойти от поздравлений. И дело не в действиях в штрафной. Слишком много ошибок в поле, особенно с
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Вомбат
1677936547
Конечно секта уже объявила, что Мешков был подкуплен Зенитом, но это 100% не так. Он вполне мог удалить Дуарте за фол последней надежды, очевидный во время просмотра. Он этого не сделал, и Спартак по крайней мере получил очко. Причина сегодняшней ошибки Мешкова в том, что футбол - игра справедливая. Футбольная фортуна всегда раздает свои долги. За две победы в играх с Локо, добытые с помощью судей, Спартаку прилетела ответка. В виде отобранного гола.
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эд100
1677936614
почитал комменты.... одна грязь злопыхателей.... по факту: Урал хороши, мешок убил результат, игру, правила, и надеюсь самого себя! Спартак выдержит всё, будем верить только в себя!
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SPACE TRUCKIN
1677937003
КБ,после ничьей с Уралом,выключился из чемпионской гонки...чуда не будет - Зенит пройдется катком по всем клубам ЧР...импонирует работа Гончаренко - в краткие сроки поставил игру Уралу...
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zigbert
1677946751
Что тут можно констатировать, грубая ошибка арбитра повлияла на результат матча. Но нельзя и не отметить слабое начало матча со стороны Спартака. Очень много было брака в передачах и не вынужденных потерь мяча. Урал почувствовал это настроение Спартака и стал играть более смелее. Спартак сумел перехватить инициативу но для победы просто не хватило времени.
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