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    ⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча

    «Спартак» потерял очки в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Урала», несмотря на дубль Руслана Литвинова.

    Итоговый счет – 2:2. Московская команда дважды отыгрывалась в ходе встречи.

    Спартаковцы сократили отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, но у петербуржцев есть игра в запасе с «Пари НН».

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Влут (с пенальти), 29; 1:1 – Литвинов, 45+4; 1:2 – Бикфалви, 64; 2:2 – Литвинов, 75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 16:00
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    Комментарии204
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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 5 марта, 15:40

      И ещё вопрос! Как так сделали конкурс прогнозов, что если тур ещё идёт, а не могу поставить на матчи??? Я считаю, это не правильно!!!

      1
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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 5 марта, 15:38

      Вы посмотрите как сейчас проходит матч Динамо и Крылья!!! Судья чудит уже с самого начала матча!!! Так о чём говорить! Судьи, продажные шавки!!!

      1
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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 5 марта, 15:23

      Мешков всё обосрал!!! И ВАР гнать к чёрту!!!

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      Рейтинг: +758

      rac531 5 марта, 10:11

      На 45-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» Михаил Игнатов завладел мячом и отправил его в ворота, но сделал это уже после свистка решалы ВИТАЛИЯ МЕШКОВА. Такой гол пор правилам засчитать нельзя.
      Однако решала СПЕЦИАЛЬНО не доиграл эпизод и остановил матч, чтобы не допустить гола в ворота «Урал»а, выдумав контакт мяча с рукой спартаковца.
      По современным правилам, настоящие АРБИТРЫ дают завершиться атаке а затем видеоарбитры проверяют факт нарушения правил. Но решала МЕШКОВ, выполняя указания Газпрома и в ожидании тучного бонуса, сразу зафиксировал фол, которого, не было.
      На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России решала МЕШКОВ во второй раз СПЕЦИАЛЬНО останавливают игру, из-за чего не был засчитан гол Ал

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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 > rac531 5 марта, 15:20

      А ведь у Игнатова было чистое плечо!!!

      3
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Anton01011969 5 марта, 15:22

      ДЮКОВ сдедает фотошов, как и с МОЗЕСОМ)

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 4 марта, 19:19

      Что тут можно констатировать, грубая ошибка арбитра повлияла на результат матча. Но нельзя и не отметить слабое начало матча со стороны Спартака. Очень много было брака в передачах и не вынужденных потерь мяча. Урал почувствовал это настроение Спартака и стал играть более смелее. Спартак сумел перехватить инициативу но для победы просто не хватило времени.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > zigbert 4 марта, 19:33

      Можно и так сказать...
      Но за скобками скажу...
      Все таки первая игра, были и нервы и брак....
      Результат ничья .Кому то радость ,кому то ,типа,горя....
      Одного жаль : Еще отпустили Зенит....а для ,.золота,, сие проблематично..

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      Рейтинг: +758

      rac531 > zigbert 5 марта, 15:25

      ОШИБОК НЕ БЫЛО))))Время вперёд!

      Не за "ошибки" решалам Газпром плотит)))
      Дано четкое указание - уничтожить СПАРТАК)
      Своим вольнодумством и нежеланием подчиняться разным к..злам он вызвал их ненависть)
      И решала МЕШКОВ - это только начало)
      То ли еще будет))))

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > rac531 5 марта, 15:55

      и это я предрек в своем комменте....

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 4 марта, 19:12

      А срач ТВ, не в силах создать канал для обзоров (неофициальный, ведь официальный заблокировали)

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:40

      Ну чё, хряки, уже шампиньоны?

      4
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      Рейтинг: +16511

      Anton01011969 > paracetamol 5 марта, 15:20

      Завали е..ло!!!

      1
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 4 марта, 18:34

      Это вам за Локомотив!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > Artemka444 4 марта, 19:18

      Точно. Никому их не жаль. И пустые трибуны как то грустно (

      2
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      Рейтинг: +1920

      lek! 4 марта, 17:04

      Ну что там , кто-то еще будет говорить о чемпионстве ?

      3
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 17:03

      а чё там было-то, чего все на мешкова гонят? я матч не видел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 > fakeid 4 марта, 17:07

      Мешков отметил свой 200й матч в РПЛ.

      5
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      Рейтинг: +11239

      knikos > fakeid 4 марта, 22:08

      Да он начудил много ! При назначении пенальти показал спамовскому защитнику не красную за лишение реальной возможности забить гол , а жёлтую . Потом не показал вторую Зобнину за откровенно грубый фол на Бевееве , потом позволил Спаму забить гол на девятой (!!!) добавленной минуте , хотя добавил в реале 5 минут , ну и не засчитал правильный гол Спама , будучи в неправильном положении и не увидев , что вратаря сбил свой же защитник , а не спамовский нап . Вот так вот начудил . Во все стороны !

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      Рейтинг: +511

      эд100 > fakeid 5 марта, 16:19

      тогда и не суй свой сизый нос

      1
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > эд100 6 марта, 02:52

      как и ты своё рыло в матчи зенита.

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