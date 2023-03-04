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Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ

4 марта 2023, 19:41
8

Футбольный агент Деннис Лахтер не верит, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ в этом сезоне.

«Пока у Михаила Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его «впечатляющая» карьера, но прекрасно понимаю, что происходит… Думаю, он вылетит с «Локомотивом». И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки РПЛ», – сказал Лахтер.

  • Лахтер, в частности, организовывал трансфер Андрея Аршавина в «Арсенал».
  • Галактионов пришел в «Локо» осенью из «Пари НН».
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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PAREVG.
1677948616
Если только через стыки, напрямую уйдут Торпедо и Химки...
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ArReal
1677950220
Пока у Михаила Галактионова не хватает тренерской мудрости. - он первый матч с Локомотивом сейчас проводит в Чемпионате -какая на хер тренерская мудрость, что он несет?
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Красногорск_Фан
1677952180
Зуб подставил?
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GM
1677952781
Похоже, у кого-то просто ума не хватает на то, чтобы скромно помалкивать.
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житель СПб
1677953885
Ну ну... Футбол посмотри!
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balam
1677959396
насчет Галактионова есть вопросы,кто я такой?насчет агента нет-иди сосать
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