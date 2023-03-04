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    Какой вы футболист?

    Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ

    Футбольный агент Деннис Лахтер не верит, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ в этом сезоне.

    «Пока у Михаила Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его «впечатляющая» карьера, но прекрасно понимаю, что происходит… Думаю, он вылетит с «Локомотивом». И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки РПЛ», – сказал Лахтер.

    • Лахтер, в частности, организовывал трансфер Андрея Аршавина в «Арсенал».
    • Галактионов пришел в «Локо» осенью из «Пари НН».
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    04.03.2023 19:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1440

      balam 4 марта, 22:49

      насчет Галактионова есть вопросы,кто я такой?насчет агента нет-иди сосать

      0
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      Рейтинг: +18170

      житель СПб 4 марта, 21:18

      Ну ну... Футбол посмотри!

      1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:06

      Вот паровоз разогнался и не остановить, думаю будут в пятерке

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      Рейтинг: +1490

      GM 4 марта, 20:59

      Похоже, у кого-то просто ума не хватает на то, чтобы скромно помалкивать.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 4 марта, 20:49

      Зуб подставил?

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      Рейтинг: +1440

      balam > Красногорск_Фан 4 марта, 22:51

      неее,другой орган

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 4 марта, 20:17

      Пока у Михаила Галактионова не хватает тренерской мудрости. - он первый матч с Локомотивом сейчас проводит в Чемпионате -какая на хер тренерская мудрость, что он несет?

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 4 марта, 19:50

      Если только через стыки, напрямую уйдут Торпедо и Химки...

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      Рейтинг: +1440

      balam > PAREVG. 4 марта, 22:53

      Локо выскочит,не сомневайтесь.к сожалению,думаю Факел.ресурсы все решают

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