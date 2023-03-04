Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ

Футбольный агент Деннис Лахтер не верит, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ в этом сезоне.

«Пока у Михаила Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его «впечатляющая» карьера, но прекрасно понимаю, что происходит… Думаю, он вылетит с «Локомотивом». И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки РПЛ», – сказал Лахтер.

Лахтер, в частности, организовывал трансфер Андрея Аршавина в «Арсенал».

Галактионов пришел в «Локо» осенью из «Пари НН».

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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