«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарии после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

«На протяжении 90 минут были качели, где‑то моментами мы хорошо смотрелись, владели инициативой, создавали моменты. Где‑то серьезно давил «Спартак», и мы с трудом справлялись с их забегами в нашу штрафную площадь.

В концовке могли выиграть, когда Юшин выскочил один на один. Хорошая, эмоциональна игра, держала в напряжении. Надо отдать должное ребятам, они сражались всем сердцем. Все вместе работали, это позволило нам сыграть хорошо.

Судейство? Эмоции остывают, и ты потом по‑другому на многие эпизоды смотришь, мы можем на что‑то сетовать, как и соперник.

Была сложная игра, многие оценки сложные, давайте войдем в понимание. Мы одна из тех команд, которая больше всего очков потеряла из‑за судейских решений. Как было, так было», – сказал Гончаренко.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Урал» открыл счет с пенальти.

Судья отменил 3-й гол «Спартака» в концовке.

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