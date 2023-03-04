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    Какой вы футболист?

    «Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарии после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

    «На протяжении 90 минут были качели, где‑то моментами мы хорошо смотрелись, владели инициативой, создавали моменты. Где‑то серьезно давил «Спартак», и мы с трудом справлялись с их забегами в нашу штрафную площадь.

    В концовке могли выиграть, когда Юшин выскочил один на один. Хорошая, эмоциональна игра, держала в напряжении. Надо отдать должное ребятам, они сражались всем сердцем. Все вместе работали, это позволило нам сыграть хорошо.

    Судейство? Эмоции остывают, и ты потом по‑другому на многие эпизоды смотришь, мы можем на что‑то сетовать, как и соперник.

    Была сложная игра, многие оценки сложные, давайте войдем в понимание. Мы одна из тех команд, которая больше всего очков потеряла из‑за судейских решений. Как было, так было», – сказал Гончаренко.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Урал» открыл счет с пенальти.
    • Судья отменил 3-й гол «Спартака» в концовке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:49

      «Давайте войдем в понимание». Гончаренко и подарим торт судье с юбилеем

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:48

      Жаль Юшин не заил. Молодой ешшо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7964

      Томик 4 марта, 17:27

      Как прекрасны бывают слова тренера, уже не работающего в ЦСКА. Появляется и рассудительность и уважение к сопернику.

      0
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:42

      вот так в рфс всем и говорят когда надо отмазать судьишек "давайте войдем в понимание"...и входят года и распиливают бабло... и дальше ищут понимание

      1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 4 марта, 16:40

      Переводя на русский: "Да ребята, сегодня судья сыграл против вас, но раньше то и против нас судьи ошибались тоже.."

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 16:36

      Жалкий трус, не может сказать правду.

      3
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 16:35

      НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО..., а это мнение не последовательное, себе противоречит.

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