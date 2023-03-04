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    Какой вы футболист?

    Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    «Судейство? Не комментирую. Матч был неплохой. Виктор Гончаренко умеет строить команды. «Урал» очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть.

    Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок Росси – должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами», – сказал Федун.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.03.2023 16:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 10:30

      В кубковых матчах надо проходить Урал с учетом всех ошибок прошедшей игры. Спартаку это по силам.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 18:49

      Да куда ему в шампиньоны. Сейчас Ростов обойдет и окажется месте на 5-м.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 4 марта, 17:50

      Это тебе, дядь, чтобы не вводил народ в заблуждение, типа без тебя судить Спартак нормально стали. Поменьше эгоцентризма, судьи утопили, топят и будут, увы, ещё какое-то время именно Спартак, а не тебя.

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 марта, 17:36

      Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун и главная тренерша Зарема

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      Рейтинг: +18

      gerrra555 4 марта, 17:06

      Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун
      К вопросу о квалификации спецов на Бомбардире..

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > gerrra555 4 марта, 17:32

      да, жесть)

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 16:37

      Ну вот вам и потери, хотя все уже ясно, помойке закупили медальки и звездочку теперь помойка будет равня Динамо, хотя помойка и близко не стоит с одним из великих клубов

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      Рейтинг: +12193

      ВетеR 4 марта, 16:27

      типо он до ничьей боролся )

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