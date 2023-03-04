Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»

Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Судейство? Не комментирую. Матч был неплохой. Виктор Гончаренко умеет строить команды. «Урал» очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть.

Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок Росси – должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами», – сказал Федун.

«Спартак» и «Урал» встретятся в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

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