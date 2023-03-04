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  • Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»

Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»

4 марта 2023, 16:20
6

Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Судейство? Не комментирую. Матч был неплохой. Виктор Гончаренко умеет строить команды. «Урал» очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть.

Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок Росси – должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами», – сказал Федун.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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ВетеR
1677936428
типо он до ничьей боролся )
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gerrra555
1677938782
Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун К вопросу о квалификации спецов на Бомбардире..
Ответить
Krasnodar 123
1677940598
Бывший главный тренер «Спартака» Леонид Федун и главная тренерша Зарема
Ответить
momwig_
1677941447
Это тебе, дядь, чтобы не вводил народ в заблуждение, типа без тебя судить Спартак нормально стали. Поменьше эгоцентризма, судьи утопили, топят и будут, увы, ещё какое-то время именно Спартак, а не тебя.
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paracetamol
1677944991
Да куда ему в шампиньоны. Сейчас Ростов обойдет и окажется месте на 5-м.
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zigbert
1678001444
В кубковых матчах надо проходить Урал с учетом всех ошибок прошедшей игры. Спартаку это по силам.
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