Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес раскрыл подробности ухода Неймара из каталонского клуба.
«Я и Месси разговаривали с Неймаром. Мы сказали ему: «Ней, если ты хочешь выиграть все, оставайся с нами».
Он говорил, что хочет остаться, но есть еще фактор окружения, которое иногда трудно контролировать.
Думаю, если бы Неймар остался в «Барсе», то наверняка выиграл бы «Золотой мяч», – сказал Суарес.
- Неймар в 2017 году ушел в «ПСЖ».
- За него заплатили рекордные 222 миллиона евро.
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Источник: Placar