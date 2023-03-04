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    Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»

    Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес раскрыл подробности ухода Неймара из каталонского клуба.

    «Я и Месси разговаривали с Неймаром. Мы сказали ему: «Ней, если ты хочешь выиграть все, оставайся с нами».

    Он говорил, что хочет остаться, но есть еще фактор окружения, которое иногда трудно контролировать.

    Думаю, если бы Неймар остался в «Барсе», то наверняка выиграл бы «Золотой мяч», – сказал Суарес.

    • Неймар в 2017 году ушел в «ПСЖ».
    • За него заплатили рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Placar

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    04.03.2023 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 12:08

      Неймар и Золотой Мяч не созданы друг для друга.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 4 марта, 16:01

      Если бы у бабушки был ***,она бы дедушкой была, все знают

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