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    «Спартак» показал афишу матча с «Уралом», стилизованную под фильм от Marvel

    «Спартак» примет «Урал» в 18-м туре чемпионата России.

    Московский клуб подготовил афишу к этому матчу, подписав ее: «Новая фаза главной футбольной саги стартует уже сегодня!».

    Афиша стилизована под фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» по комиксам Marvel.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    04.03.2023 13:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3502

      Fancyfall 4 марта, 14:13

      не зашла афиша... можно было что-то более яркое придумать.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 13:56

      Кому-нибудь нравится? Мне - нет, слишком мрачно и пессимистично. Со слезами стартовать ВЕСНОЙ?... И без того негатива сейчас достаточно.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 13:47

      А уголовника обязательно было показывать? Гыгыгы

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