«Спартак» показал афишу матча с «Уралом», стилизованную под фильм от Marvel

«Спартак» примет «Урал» в 18-м туре чемпионата России.

Московский клуб подготовил афишу к этому матчу, подписав ее: «Новая фаза главной футбольной саги стартует уже сегодня!».

Афиша стилизована под фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» по комиксам Marvel.

Игра начнется в 14:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы «Спартака» и «Урала» можно посмотреть здесь.

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