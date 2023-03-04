«Спартак» показал афишу матча с «Уралом», стилизованную под фильм от Marvel

«Спартак» примет «Урал» в 18-м туре чемпионата России.
Московский клуб подготовил афишу к этому матчу, подписав ее: «Новая фаза главной футбольной саги стартует уже сегодня!».
Афиша стилизована под фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» по комиксам Marvel.
- Игра начнется в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы «Спартака» и «Урала» можно посмотреть здесь.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»