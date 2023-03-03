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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес накануне посетил матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом в московском «Мегаспорте». После игры игрок вышел на площадку покидать мяч с детьми.

    К Промесу подошел сотрудник охраны и выгнал футболиста с паркета.

    • Завтра, 4 марта, «Спартак» Промеса сыграет с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.
    • Накануне стало известно, что Квинси отказано в получении российского паспорта.
    • Нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 10:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 4 марта, 09:58

      А что не так ?

      0
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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 3 марта, 14:20

      Вежливо попросил,что тут такого?

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 12:12

      Нормально так. Вышел какой то, никому неизвестный гуталин и начал в своё удовольствие мяч кидать, привлекая к себе внимание. Пральна. Ссаными тряпками выперли его. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:40

      Элементарные вещи приподносите как что-то из рук вон. Не " выгнал " , а попросил покинуть площадку, что естественно после окончания матча.
      Вы спецом разжигаете неприязнь между болелами или это расизм ?

      5
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      Рейтинг: +18121

      ilichkadr 3 марта, 11:07

      Охрана есть охрана. Промес или другой человек для охранника не имеет никакого значения.

      2
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 3 марта, 10:40

      Ну может у него детства не было, хотел восполнить ... )))

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 3 марта, 10:43

      Не - причина в другом)

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 3 марта, 11:22

      Вы ваши инсинуации оставьте !!!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 10:37

      Это потому, что я чёрный?))))

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 3 марта, 10:35

      Ох рано!... Нет, поздно встаёт охрана! Чего так поздно?

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