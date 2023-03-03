Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес накануне посетил матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом в московском «Мегаспорте». После игры игрок вышел на площадку покидать мяч с детьми.

К Промесу подошел сотрудник охраны и выгнал футболиста с паркета.

Завтра, 4 марта, «Спартак» Промеса сыграет с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.

Накануне стало известно, что Квинси отказано в получении российского паспорта.

Нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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