«Мы не заслужили поражение». Анчелотти объяснил 0:1 от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на поражение от «Барселоны» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Очень плохой результат. Мы его не заслужили, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя «Барселоне» действовать так, как она хотела.

Соперник низко оборонялся, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Нам не хватало точности в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У «Барселоны» очень сильная оборона.

Эта игра вселяет в меня уверенность перед ответной встречей. Если мы сможем играть так же, то у нас будет шанс. Мы не заслуживали поражения», – сказал Анчелотти.

«Барса» владела мячом 35,3% игрового времени – это худший показатель клуба с сезона-2013/14.

«Реал» ни разу не пробил в створ за 14 ударов по воротам.

Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.

Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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