Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «ПСЖ» летом приглашал экс-тренера «Дженоа» и «Специи»

    Дарио Канови, агент главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотты, подтвердил, что летом 2022 года с его клиентом вел переговоры «ПСЖ».

    «К нему обращались прошлым летом и два года назад. Президент Нассер Аль-Хелаифи хотел, чтобы Мотта был на скамейке запасных парижан. Он знает клуб изнутри и снаружи», – заявил агент.

    • Мотта, будучи игроком, выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год.
    • «Болонью» он возглавил в сентябре 2022-го.
    • До этого итальянец тренировал «Дженоа», «Специю» и юношескую команду «ПСЖ».

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Le10Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11