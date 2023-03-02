«ПСЖ» летом приглашал экс-тренера «Дженоа» и «Специи»

Дарио Канови, агент главного тренера «Болоньи» Тиаго Мотты, подтвердил, что летом 2022 года с его клиентом вел переговоры «ПСЖ».
«К нему обращались прошлым летом и два года назад. Президент Нассер Аль-Хелаифи хотел, чтобы Мотта был на скамейке запасных парижан. Он знает клуб изнутри и снаружи», – заявил агент.
- Мотта, будучи игроком, выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2018 год.
- «Болонью» он возглавил в сентябре 2022-го.
- До этого итальянец тренировал «Дженоа», «Специю» и юношескую команду «ПСЖ».
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Источник: Le10Sport