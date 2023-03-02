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    «Локомотив»: «Иванов + Казарцев = нет пенальти»

    «Локомотив» опубликовал в телеграме нарезку с матчей, в которых арбитры Сергей Иванов и Василий Казарцев назначили пенальти.

    Клуб выразил недовольство тем, что судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака» в кубковом матче за фол на Алексее Миранчуке.

    «Иванов — пенальти. Казарцев — пенальти. Иванов + Казарцев — нет пенальти», – написал «Локомотив» в телеграме.

    • Ранее ЭСК объявил, что Роман Зобнин забил в дерби после сразу двух нарушений правил.
    • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
    • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    02.03.2023 18:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 2 марта, 21:40

      Все ровно вы Спартак с Локо не поссорите)))

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 4 марта, 11:04

      А кто-то пытается ? А вы лучшие друзья ?

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 марта, 13:03

      Недруги пытаются. Да, друзья.

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 2 марта, 20:28

      Вы что шпальные ЭСК не верите. Там сказано все чисто сыграно. Или и на вас газом подышали.

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 19:54

      Видимо, чумазые у лохов провели мастер класс, как жаловаться всюду и гнать волну оправданий своих просеров.

      2
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      Рейтинг: +296

      Ниф-Ниф 2 марта, 19:27

      Хватит ныть уже, достали.

      2
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 2 марта, 18:54

      Я этот момент смотрел, и вот моё мнение: там помеха Миранчуку была микроскопической. Но всё дело в том, что она была как раз в момент удара. В результате Миранчук теряет равновесие и по мячу толком не попадает. Что это, если не пенальти?

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      Рейтинг: +3505

      serhio80 > Давид59 2 марта, 19:18

      Шнурки на бутсе развязались, нога поехала

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Давид59 2 марта, 21:05

      Миранчук толком по мячу не попал, потому что не смог под мяч подстроиться, а не в результате касания - у Вас нарушена причинно-следственная часть ))), да и падение было именно следствием этого, но никак не касания - таким касанием даже муху не сгонишь )))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 2 марта, 18:52

      Мы с Тамарой ходим парой

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