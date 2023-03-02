«Локомотив»: «Иванов + Казарцев = нет пенальти»

«Локомотив» опубликовал в телеграме нарезку с матчей, в которых арбитры Сергей Иванов и Василий Казарцев назначили пенальти.

Клуб выразил недовольство тем, что судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака» в кубковом матче за фол на Алексее Миранчуке.

«Иванов — пенальти. Казарцев — пенальти. Иванов + Казарцев — нет пенальти», – написал «Локомотив» в телеграме.

Ранее ЭСК объявил, что Роман Зобнин забил в дерби после сразу двух нарушений правил.

До этого гола счет был ничейным – 1:1.

«Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

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