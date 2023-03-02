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«Локомотив»: «Иванов + Казарцев = нет пенальти»

2 марта 2023, 18:48
8

«Локомотив» опубликовал в телеграме нарезку с матчей, в которых арбитры Сергей Иванов и Василий Казарцев назначили пенальти.

Клуб выразил недовольство тем, что судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака» в кубковом матче за фол на Алексее Миранчуке.

«Иванов — пенальти. Казарцев — пенальти. Иванов + Казарцев — нет пенальти», – написал «Локомотив» в телеграме.

  • Ранее ЭСК объявил, что Роман Зобнин забил в дерби после сразу двух нарушений правил.
  • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
  • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Кубок Казарцев Василий Иванов Cергей
Комментарии (8)
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MaxRnD
1677772368
Мы с Тамарой ходим парой
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Давид59
1677772499
Я этот момент смотрел, и вот моё мнение: там помеха Миранчуку была микроскопической. Но всё дело в том, что она была как раз в момент удара. В результате Миранчук теряет равновесие и по мячу толком не попадает. Что это, если не пенальти?
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Ниф-Ниф
1677774445
Хватит ныть уже, достали.
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NewLife
1677776097
Видимо, чумазые у лохов провели мастер класс, как жаловаться всюду и гнать волну оправданий своих просеров.
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шахта Заполярная
1677778114
Вы что шпальные ЭСК не верите. Там сказано все чисто сыграно. Или и на вас газом подышали.
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R_a_i_n
1677782431
Все ровно вы Спартак с Локо не поссорите)))
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