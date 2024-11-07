РФС назначил судей на матчи 15-го тура РПЛ

Стало известно, какие арбитры обслужат игры 15-го тура чемпионата России.
9 ноября (суббота)
«Локомотив» – «Факел»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо Мх» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.
10 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Акрон»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Николай Иванов.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Алексей Резников.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.
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