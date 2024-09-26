ЭСК РФС сочла правильным удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС 25 сентября рассмотрела обращения футбольных клубов «Пари НН», «Ростов», «Динамо» (Москва), «Ахмат» и департамента судейства и инспектирования РФС.

В частности, она вынесла решение по эпизоду с удалением нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте игры 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Комиссия сочла, что судья Сергей Иванов правильно показал марокканцу второе предупреждение. Описание решений ЭСК представлено ниже.

Кубок России. Путь РПЛ. 4-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Ахмат» (Грозный).

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгений Буланова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» и удалением с поля игрока «Пари НН» Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Пари НН» и удалил с поля Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча.

Кирилл Гоцук («Пари НН») толкнул в спину в собственной штрафной площади Момамеда Амина Талала («Ахмат»), повлияв на возможность нападающего ударить по мячу. Из-за этого физического воздействия игрок «Ахмата» теряет баланс своего тела перед ударом по воротам. Учитывая тот факт, что у защитника не было попытки играть в мяч или единоборства за него, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и удалить с поля игрока «Пари НН» за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки единоборства за мяч в данном игровом эпизоде.

Мир РПЛ. 9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Махачкала)

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва в эпизоде с неудалением с поля игрока «Динамо» Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Динамо» №70 Валентина Пальцева на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» №7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника. Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также, небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, ВАР должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку «Динамо» Эль-Мехди Маухубу на 74-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Динамо» №14 Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Спартак» №68 Русланом Литвиновым были направленные на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначение пенальти в ворота соперника, учитывая изначальное отсутствие контакта в ногах между игроками и последующую попытку атакующим игроком инициировать контакт с ногой защитника с последовавшим за этим неестественным падением нападающего на газон.

По причине наличия в действиях игрока команды «Динамо» элементов неспортивного поведения, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему второе предупреждение в матче за симуляцию в данном игровом эпизоде, и не считает это решение очевидно ошибочным.

«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара)

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 32-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Крылья Советов» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №34 Мендес совершил наказуемый наступ открытой стопой на голеностоп атакующего игрока команды «Ахмат» №14 Момамеда Амина Талала при попытке вступить в единоборство с ним за мяч, очевидно повлиявший на возможность соперника продвигаться к мячу. В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Акрон» (Тольятти) – «Краснодар» (Краснодар)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с взятием ворот «Акрона» на 27-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Акрон» на 27-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №7 Виктор Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде №9 Джоном Кордобой, располагался на линии полета мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие, и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полет мяча в направлении ворот.

По причине того, что этот игрок мешал вратарю «Акрона» играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот команды «Акрон». Комиссия также отмечает, что ВАР ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры.