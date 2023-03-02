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    Какой вы футболист?

    «Меня просто вырезали из команды – в том числе смешной Малафеев. Позорище». Дзюба – о периоде Манчини в «Зените»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вспомнил сезон-2017/18, когда он принадлежал «Зениту», а команду тренировал Роберто Манчини.

    «Просто Манчини нас всех невзлюбил. Меня тогда звали в «Краснодар». Хотел было уже уйти, но потом Манчини сказал мне доказывать. На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня. Потом не берет меня сбор.

    Меня просто вырезали из команды. Начинается эпопея непонятных людей, в том числе смешного Вячеслава Малафеева. Реально позорище», – сказал игрок.

    • Малафеев при Манчини отвечал за спортивный блок «Зенита».
    • Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 00:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 2 марта, 22:55

      Дзюба првратился в один сплошной подуг.
      И не как не разогнуться.
      А как воняет!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 2 марта, 18:47

      Человек - скандал. Токсичность 1000%

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > MaxRnD 3 марта, 06:52

      Кого хош "запачкает" .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4076

      raritet 2 марта, 08:51

      Помнится этот период, когда игры практически никакой не было, одни навесы на медленного Дзюбу , как итог 5 место. Но без бревна команда оживилась, появилась хоть немного подобие комбинационной игры. Судя по всему, у человека наступил период мемуаров....

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