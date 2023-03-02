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  • «Меня просто вырезали из команды – в том числе смешной Малафеев. Позорище». Дзюба – о периоде Манчини в «Зените»

«Меня просто вырезали из команды – в том числе смешной Малафеев. Позорище». Дзюба – о периоде Манчини в «Зените»

2 марта 2023, 00:04
2

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вспомнил сезон-2017/18, когда он принадлежал «Зениту», а команду тренировал Роберто Манчини.

«Просто Манчини нас всех невзлюбил. Меня тогда звали в «Краснодар». Хотел было уже уйти, но потом Манчини сказал мне доказывать. На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня. Потом не берет меня сбор.

Меня просто вырезали из команды. Начинается эпопея непонятных людей, в том числе смешного Вячеслава Малафеева. Реально позорище», – сказал игрок.

  • Малафеев при Манчини отвечал за спортивный блок «Зенита».
  • Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Локомотив Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (2)
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raritet
1677736286
Помнится этот период, когда игры практически никакой не было, одни навесы на медленного Дзюбу , как итог 5 место. Но без бревна команда оживилась, появилась хоть немного подобие комбинационной игры. Судя по всему, у человека наступил период мемуаров....
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MaxRnD
1677772069
Человек - скандал. Токсичность 1000%
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