«Меня просто вырезали из команды – в том числе смешной Малафеев. Позорище». Дзюба – о периоде Манчини в «Зените»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вспомнил сезон-2017/18, когда он принадлежал «Зениту», а команду тренировал Роберто Манчини.

«Просто Манчини нас всех невзлюбил. Меня тогда звали в «Краснодар». Хотел было уже уйти, но потом Манчини сказал мне доказывать. На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня. Потом не берет меня сбор.

Меня просто вырезали из команды. Начинается эпопея непонятных людей, в том числе смешного Вячеслава Малафеева. Реально позорище», – сказал игрок.

Малафеев при Манчини отвечал за спортивный блок «Зенита».

Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»