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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как на него стали реагировать женщины после появления видео, на котором футболист мастурбирует.

    «Спустя время я стал к этому спокойно и со смехом относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идeшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают.

    Это было забавно. Ты идeшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!»

    Девчонка говорит: «Ну привет!». И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило», – сказал Дзюба.

    • В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
    • Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
    • Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 17:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 1 марта, 19:23

      Тут как то все на кокошу наезжали, что у того мозгов нет. Получается так, что у дюбы их тоже нет, от слова совсем, даже меньше чем у коко.

      2
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 18:50

      зюба, гей ты или нет, но как мужик ты полный ноль. Тебе наверняка трудно с женщинами, так как ты совсем не понимаешь, что женщинам нужно, и как они поступают в разных ситуациях. Хоть ты и не Апполон, раздевать тебя глазами могут только твои друзья геи, а женщинам вообще плевать на то, как ты выглядишь без одежды и мастурбируешь ты или нет. Бабам нужно другое, но ты олух об этом не знаешь. Подсказка: главный сексуальный орган мужчины - мозг, которого у тебя нет.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > NewLife 1 марта, 23:46

      Ну, вот тут то ,ты,врезал....даже я описался...)))

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 18:19

      Похоже рукоблуд получил приглашение на съемки в хоум-видео и начал продюсировать сам себя.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11528

      alex1951 > ivany4 1 марта, 18:27

      Так мало,что ,народ футбольный ,начал забывать его ,,творчество,, так Дрочильяни опять решил напомнить о себе.....
      Вот и вся его слава....Су..ка плакать хотса...

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 18:15

      Откуда в гей-клубах женщины?

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 1 марта, 18:01

      Ну и иди в порнуху а не в футбол, кто останавливает? Видео есть, костюм дэдпула есть, вот уже и соответствующая репутация подкатила! ))

      4
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 1 марта, 17:57

      Кстати, он не врет. Реально многие мадам вкрашились в Дзюбиньо после того видео.

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      Рейтинг: +11331

      alp 1 марта, 17:56

      Астанавись!!!!!

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