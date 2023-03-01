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  • Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!»

Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!»

1 марта 2023, 17:47
9

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как на него стали реагировать женщины после появления видео, на котором футболист мастурбирует.

«Спустя время я стал к этому спокойно и со смехом относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идeшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают.

Это было забавно. Ты идeшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!»

Девчонка говорит: «Ну привет!». И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило», – сказал Дзюба.

  • В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
  • Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
  • Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (9)
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alp
1677682597
Астанавись!!!!!
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vladik12
1677682665
Кстати, он не врет. Реально многие мадам вкрашились в Дзюбиньо после того видео.
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Enter2006
1677682913
Ну и иди в порнуху а не в футбол, кто останавливает? Видео есть, костюм дэдпула есть, вот уже и соответствующая репутация подкатила! ))
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R_a_i_n
1677683755
Откуда в гей-клубах женщины?
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ivany4
1677683941
Похоже рукоблуд получил приглашение на съемки в хоум-видео и начал продюсировать сам себя.
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NewLife
1677685820
зюба, гей ты или нет, но как мужик ты полный ноль. Тебе наверняка трудно с женщинами, так как ты совсем не понимаешь, что женщинам нужно, и как они поступают в разных ситуациях. Хоть ты и не Апполон, раздевать тебя глазами могут только твои друзья геи, а женщинам вообще плевать на то, как ты выглядишь без одежды и мастурбируешь ты или нет. Бабам нужно другое, но ты олух об этом не знаешь. Подсказка: главный сексуальный орган мужчины - мозг, которого у тебя нет.
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шахта Заполярная
1677687835
Тут как то все на кокошу наезжали, что у того мозгов нет. Получается так, что у дюбы их тоже нет, от слова совсем, даже меньше чем у коко.
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