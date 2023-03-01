Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!»

Тут как то все на кокошу наезжали, что у того мозгов нет. Получается так, что у дюбы их тоже нет, от слова совсем, даже меньше чем у коко.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как на него стали реагировать женщины после появления видео, на котором футболист мастурбирует.
«Спустя время я стал к этому спокойно и со смехом относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идeшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают.
Это было забавно. Ты идeшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!»
Девчонка говорит: «Ну привет!». И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило», – сказал Дзюба.
- В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
- Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
- Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.
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