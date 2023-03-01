Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как на него стали реагировать женщины после появления видео, на котором футболист мастурбирует.

«Спустя время я стал к этому спокойно и со смехом относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идeшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают.

Это было забавно. Ты идeшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!»

Девчонка говорит: «Ну привет!». И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило», – сказал Дзюба.

В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.

Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.

Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

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