Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Быстров: «Промес может две недели ничего не делать, играть в CS и быть лучшим на поле»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир быстров оценил форму полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Когда ты себя уверенно чувствуешь в команде, ты можешь две недели ничего не делать, сидеть, играть в Counter Strike и быть лучшим на поле. Просто в дальнейшем это может сказаться, что не заложил базу, фундамент, не набегал.

    Но я так понимаю, что с Промесом работали профессионалы и в Москве тоже доставались хорошие нагрузки, он выполнял тот объем работ, который нужен был. Не вижу в этом никаких проблем. Если бы Абаскаль что-то новое придумал, схему или еще что-нибудь, чтобы нужно было вписать Промеса, было бы тяжелее.

    А так, в принципе, как играли, так и играют. Тем более, Промес опытный футболист, никаких проблем с этим не должно быть», — сказал Быстров.

    • Промес пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Игрок брал со «Спартаком» все российские трофеи.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса 11
    Промес повторил личный рекорд 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +261

      Рыло свина 1 марта, 17:27

      всё же Вове приплатили, слишком сладкие речи льёт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11