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  • Быстров: «Промес может две недели ничего не делать, играть в CS и быть лучшим на поле»

Быстров: «Промес может две недели ничего не делать, играть в CS и быть лучшим на поле»

1 марта 2023, 16:25
1

Экс-игрок «Зенита» Владимир быстров оценил форму полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Когда ты себя уверенно чувствуешь в команде, ты можешь две недели ничего не делать, сидеть, играть в Counter Strike и быть лучшим на поле. Просто в дальнейшем это может сказаться, что не заложил базу, фундамент, не набегал.

Но я так понимаю, что с Промесом работали профессионалы и в Москве тоже доставались хорошие нагрузки, он выполнял тот объем работ, который нужен был. Не вижу в этом никаких проблем. Если бы Абаскаль что-то новое придумал, схему или еще что-нибудь, чтобы нужно было вписать Промеса, было бы тяжелее.

А так, в принципе, как играли, так и играют. Тем более, Промес опытный футболист, никаких проблем с этим не должно быть», — сказал Быстров.

  • Промес пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Игрок брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Промес Квинси
Комментарии (1)
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Рыло свина
1677680846
всё же Вове приплатили, слишком сладкие речи льёт.
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